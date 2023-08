Premier League: il West Ham si prende il derby col Chelsea

INGHILTERRA

Gli Hammers si impongono 3-1 con Aguerd, Antonio e Paquetá, Fernandez sbaglia un rigore. L'Aston Villa travolge 4-0 l'Everton

© Getty Images Il West Ham si prende il derby di Londra della seconda giornata di Premier League e batte 3-1 il Chelsea. Decidono le reti di Aguerd (a segno al 7' e poi espulso al 68'), Antonio (53') e Paquetá (rigore al 95'): ai Blues, che sbagliano dal dischetto con Enzo Fernandez, non basta il momentaneo pareggio di Chukwuemeka (28'). L'Aston Villa travolge 4-0 l'Everton: in gol McGinn (18'), Douglas Luiz (24'), Bailey (51') e Duran (75').

WEST HAM-CHELSEA 3-1

Ancora senza vittorie il Chelsea, che dopo 180 minuti ha solo un punto. La prima sconfitta in Premier arriva nel derby di Londra, in casa del West Ham, che si impone 3-1 e sale a quota 4, a -2 da Brighton e City. La partita si sblocca già al 7', quando Ward-Prowse serve Aguerd che apre i conti. Al 28', Chukwuemeka segna invece il pareggio per gli ospiti. La grande occasione arriva poi al 43': Soucek commette fallo in area e provoca il rigore che, però, Enzo Fernandez fallisce, ipnotizzato da Areola che preserva l'1-1 all'intervallo. Nella ripresa, invece, ecco subito il 2-1 firmato da Michail Antonio, poi l'autore del vantaggio Aguerd rimedia il secondo cartellino giallo al 68' e lascia gli Hammers in dieci. Pochettino inserisce Madueke e Burstow, ma alla fine il gol lo segna il West Ham, che chiude i giochi al 95' con il rigore di Paquetà. Sorride il West Ham di Moyes, mentre il Chelsea è già a -5 dalla vetta e deve ulteriormente rimandare l'appuntamento con il primo successo in campionato.

ASTON VILLA-EVERTON 4-0

L'Aston Villa esagera e travolge 4-0 l'Everton, centrando la sua prima vittoria in campionato. Il match viene indirizzato nel giro di 6 minuti: al 18', McGinn segna su assist di Bailey, mentre al 24' Douglas Luiz realizza il calcio di rigore provocato da Pickford e assegnato nonostante l'on-field review. Diaby, neoacquisto dal Leverkusen, chiude i giochi ad inizio ripresa, poi il poker di Duran che fissa il punteggio sul 4-0 finale arriva al 75'. I Toffees restano ultimi con 0 punti, 0 gol e 5 reti subite.