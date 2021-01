Premier League: il West Ham passa 1-0 sul campo dell’Everton

INGHILTERRA

L’anno solare 2021 della Premier League si apre con la brutta sconfitta casalinga per l’Everton di Carlo Ancelotti: il West Ham passa 1-0 nel finale. Il match di Goodison Park viene pressoché dominato dagli ospiti, che si rendono nettamente più pericolosi, creando buone occasioni con Bowen, Cresswell e Haller. Ci pensa comunque Soucek a regalare il meritato successo agli Hammers a 3’ dalla fine, grazie al tap-in vincente sul rasoterra di Cresswell. Getty Images

EVERTON-WEST HAM 0-1

Avvio di 2021 amaro per Carlo Ancelotti, che è costretto a subire il ko in casa contro il West Ham e perde così un’ottima occasione per avvicinarsi al vertice della classifica della Premier League. All’8’ un cross in mezzo dalla sinistra di Cresswell per la testa di Bowen vede quest’ultimo impattare male il pallone, che termina docilmente tra i guantoni di Pickford. Alla mezz’ora lo stesso Cresswell tenta un mancino a incrociare, dopo una bella azione corale degli ospiti: sfera sui cartelloni pubblicitari. Allo scadere del primo tempo, ecco la prima occasione per i Toffees: stop e tiro al volo da fuori di Bernard, su palla ribattuta dopo il corner di Sigurdsson, ma Randolph si distende e respinge. In ogni caso sono sempre gli Hammers a rendersi più pericolosi. Al 55’ è insidiosissimo il traversone di Rice dalla sinistra; Haller, in area piccola, manca di un nulla il tap-in. Al 61’ un sinistro a giro su punizione di Cresswell viene respinto con la mano di richiamo aperta da Pickford. Due minuti più tardi, filtrante di Bernard per Coleman: il rasoterra in area dell’irlandese, tuttavia, risulta lento e schiacciato e non ci sono problemi per Randolph. Si arriva così all’episodio decisivo dell’87’: Soucek conclude di destro per la respinta di Pickford, poi sul tiro rasoterra (deviato) da fuori di Cresswell, trova da due passi il tocco vincente. L’Everton resta terzo, mentre il West Ham vede la zona Europa.

