Premier League: l’Arsenal crolla in casa del Bournemouth, ok United e Tottenham

BOURNEMOUTH-ARSENAL 2-0

Sconfitta a sorpresa per l’Arsenal, che in casa del Bournemouth va ko 2-0. Ritmi molto bassi in avvio, con la squadra di Arteta che fatica ad imporre il suo solito possesso rispetto alle ultime uscite. Le Cherries si difendono molto bene, e alla mezzora sfruttano l’occasione che cambia radicalmente la gara: fallo da ultimo uomo del difensore francese Saliba, con il direttore di gara che non può non estrarre il cartellino rosso. Da quel momento in poi il match passa completamente nelle mani dei rossoneri, che iniziano a premere sull’acceleratore. Nonostante la superiorità i biancorossi evitano di subire gol nel restante quarto d’ora del primo tempo, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Iraola aumentano ancor di più la pressione, e al 70’ riescono finalmente a stappare la partita: Kluivert inventa per l’1-0 di Ryan Christie. L’esterno olandese ex Roma torna protagonista anche nove minuti più tardi, quando sigla il 2-0 mettendo in cassaforte la partita. L’uno-due micidiale riaccende l’orgoglio degli ospiti, che però non riescono a rientrare. Vince il Bournemouth 2-0 e sale a 11 punti in classifica. Fermo a 17 l’Arsenal, con City e Liverpool che ora hanno la chance di scappare.