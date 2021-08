Premier League: il Tottenham stende il Watford ed è solo in vetta

Dopo tre giornate, c'è una sola squadra in vetta a punteggio pieno in Premier League: è il Tottenham di Espirito Santo, che batte 1-0 in casa il Watford e sale a 9 punti dopo 270 minuti. A Londra, a decidere il match è la rete al 42' di Son, che batte un calcio di punizione da posizione angolata e con un tiro-cross sorprende Bachmann, ingannato dalla traiettoria del sudcoreano. Finisce 1-1, invece, tra il Burnley e il Leeds di Bielsa.