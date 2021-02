Premier League: il Tottenham si rialza, West Bromwich piegato 2-0

INGHILTERRA

Nella 23esima giornata di Premier League il Tottenham si lascia alle spalle le tre sconfitte consecutive in campionato e sale provvisoriamente al settimo posto in classifica con 36 punti. Al New White Hart Lane, dopo un primo tempo non esaltante, la formazione di Mourinho piega 2-0 nella ripresa il West Bromwich penultimo: Kane (54’) e Son (58’) consentono agli Spurs di ritrovare il successo casalingo in Premier dopo più di un mese. Getty Images

Il Tottenham esce dal periodo nerissimo caratterizzato da tre dolorose sconfitte consecutive in Premier League e, con la vittoria per 2-0 contro il West Bromwich, rivede la zona Europa. Spurs dominanti nella metà campo dei Baggies, ma che non riescono a impensierire più di tanto gli ospiti. Lamela con un sinistro a giro prova a sorprendere Johnstone, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Poco dopo Aurier sfonda sulla destra, vede e serve Kane che di mancino, però, non inquadra la porta. È un’azione avvolgente degli uomini di Mourinho quella con la quale si chiude il primo tempo: Lucas Moura, dal limite dell’area, trova sulla destra Kane, che libera il tiro ma Johnstone respinge con sicurezza. Il portiere del WBA si ripeterà sullo stacco aereo di Aurier. Le occasioni di Son e Lamela non sfruttate in avvio di ripresa sono solo il preambolo alla rete che sblocca il Tottenham al 54’: Hojbjerg, dai 25 metri, serve in profondità un ritrovato Kane, ben smarcato, il quale supera Johnstone con il piattone destro. Quattro minuti più tardi i padroni di casa riescono anche a raddoppiare: percussione di Lucas Moura, che si fa tutta la metà campo avversaria e al limite dell’area passa a Son, il quale trova la rete di destro. Il match non regala poi ulteriori emozioni. Mercoledì sera ci sarà l’Everton di Ancelotti in FA Cup per certificare di essersi lasciata alle spalle la crisi di risultati. Il West Bromwich resta nei bassifondi della classifica.

RISULTATI E CLASSIFICHE