Premier League: il Manchester City stende il Wolverhampton, pari tra Leeds e Brentford

INGHILTERRA

La tripletta di Haaland lancia la squadra di Guardiola nel 3-0 contro i Wolves

© Getty Images Ventunesimo turno di Premier League: il Manchester City di Pep Guardiola domina in casa contro il Wolverhampton, spazzato via 3-0. Decisivo, e non è più una novità, il solito Erling Haaland con una tripletta: il norvegese sblocca il match nel primo tempo (40’), poi la chiude con due gol a inizio ripresa (50’, 54’). I Citizens salgono a 45 punti in classifica. Termina senza reti (0-0) invece la sfida tra Leeds e Brentford.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON 3-0

Tutto facile per il Manchester City che spazza via il Wolverhampton 3-0. La squadra di Guardiola imposta il ritmo del gioco fin da subito, disputando un primo tempo dal tasso tecnico molto elevato. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 40’, con il solito asse De Bruyne-Haaland: assist al bacio del belga per il colpo di testa del norvegese. A inizio ripresa i Citizens chiudono la pratica: al minuto 50 Haaland fa 2-0, insaccando dal dischetto il calcio di rigore concesso per un fallo di Ruben Neves. Quattro minuti più tardi arriva il 3-0, con il pasticcio del portiere ospite Jose Sa che regala palla a Mahrez al limite dell’area: l’algerino accomoda ancora per Haaland che realizza la sua tripletta personale. Finisce 3-0, con il Manchester City che sale a 45 punti in classifica. I Wolves restano a 17, a ridosso della zona retrocessione.

LEEDS-BRENTFORD 0-0

Si dividono la posta in palio il Leeds e il Brentford. A Elland Road la partita finisce 0-0. Un primo tempo dai ritmi non altissimi, con i padroni di casa più vicini al gol rispetto agli ospiti. Nel secondo tempo l’intensità aumenta, così come le occasioni per la squadra di Marsch. Nel finale si fanno vedere in avanti anche gli ospiti, ma la partita termina senza reti per entrambe. Finisce 0-0 e senza troppe emozioni. Con questo punto il Brentford sale a 30 punti in classifica, 18 invece i punti totalizzati dal Leeds.

RISULTATI E CLASSIFICHE

