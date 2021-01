Premier League, il Manchester City non si ferma più: battuto anche l’Aston Villa

INGHILTERRA

Il Manchester City è inarrestabile: sotto la pioggia dell’Etihad Stadium, la squadra di Pep Guardiola conquista il nono successo consecutivo (comprese Fa Cup e Coppa di Lega) nel recupero della 1a giornata contro l’Aston Villa: decidono le reti di Bernardo Silva al 79’ e di Gundogan, su rigore, al 90’. Citizens momentaneamente in testa con il Leicester, in attesa del risultato del Manchester United, impegnato in serata in casa del Fulham.

MANCHESTER CITY-ASTON VILLA 2-0

Nona vittoria consecutiva e sedicesima partita di fila senza sconfitte, 450 minuti senza subire gol: i numeri del Manchester City, fra campionato e coppe, sono impressionanti anche se l’Aston Villa, finalmente in campo dopo i problemi di Covid all’interno del gruppo squadra, resiste quasi fino alla fine. In campo, sotto una pioggia a dir poco abbondante, si scontrano due filosofie di gioco: il possesso continuato dei Citizens, che arriva anche al 70% nel corso della partita, contro le ripartenze veloci degli uomini di Dean Smith. Il risultato è un match godibile, che già nel primo tempo vede diverse occasioni interessanti (Foden da una parte e Grealish dall’altra i più preicolosi), benché Ederson e Martinez facciano buona guardia davanti alle rispettive porte. Nella ripresa i padroni di casa alzano la pressione e i Villans arretrano minuto dopo minuto il loro baricentro. Il risultato è un vero e proprio assedio, che però si concretizza soltanto nel finale: è il 79’, infatti, quando Rodri strappa via il pallone a Mings sulla tre quarti e serve Bernardo Silva, che calibra il sinistro dal limite e supera il portiere avversario. Inutili le proteste del tecnico ospite Dean Smith, che lamentava un fuorigioco di Rodri prima del contrasto con Mings: l’arbitro Moss, anzi, espelle con due gialli ravvicinati l’allenatore dell’Aston Villa e psicologicamente la sua squadra molla. Al 90’ arriva anche il raddoppio per il Manchester City: mani di Cash in area, Gundogan non sbaglia dal dischetto. È l’ultima emozione, i Citizens festeggiano e continuano la loro corsa.