Premier League, il Liverpool supera i Wolves: decide Diogo Jota. Infortunio choc per Rui Patricio  

INGHILTERRA

I Reds vincono 1-0 grazie alla rete dell’ex di serata. Fase finale caratterizzata da una sospensione di 13’ per un brutto colpo subito dal portiere della squadra di casa



Nella 28esima giornata di Premier League il Liverpool batte 1-0 in trasferta il Wolverhampton. È l’ex Diogo Jota, nel recupero del primo tempo, a siglare la rete della vittoria per i Reds, con un sinistro non controllato bene da Rui Patricio. Lo stesso portiere, all’86’, è protagonista suo malgrado di un brutto infortunio: servono 13 minuti di sospensione prima di riprendere il gioco, dopo le lunghe cure da parte dei sanitari.

Una stagione da montagne russe, dalle gioie della Champions ai dolori della Premier League, tra infortuni eccellenti ed inopinate cadute. Così il Liverpool di Jurgen Klopp, dopo aver superato il Lipsia nella massima competizione europea, si presenta al Molineux Stadium per sfidare il Wolverhampton, nella 28esima giornata di campionato. Unico obiettivo, recuperare terreno in ottica quarto posto. Reduce dalla doppia sconfitta contro Chelsea e Fulham, i Reds sfidano gli uomini di Espirito Santo che, senza il puntero Raul Jimenez, veleggiano in zona anonime della classifica, dopo aver raccolto due punti nelle ultime tre gare. Con gli occhi puntati su Diogo Jota, grande ex della sfida dopo esser passato per 45 milioni di sterline dai Wolves ai Reds proprio la scorsa estate, l’undici di Klopp parte col freno a mano tirato. Ci prova al 5’ l’ex Barcellona Semedo, che impegna severamente Alisson, ma in generale i padroni di casa offrono una maggiore sensazione di solidità, nonostante una buona occasione per Manè al 15’, ben stoppato dalla difesa guidata da capitan Coady. Il match procede senza grossi squilli: ci riprova Manè, al 38’, in tuffo di testa, senza spaventare Rui Patricio, ma è proprio Diogo Jota a sbloccare il risultato. E’ il 47’ quando, dopo la combinazione Salah-Manè, la sfera termina sui piedi del portoghese che, di sinistro, porta in vantaggio i Reds, complice un intervento non proprio ortodosso del portiere dei Wolves.

Nella ripresa non cambia di molto il canovaccio della gara e le occasioni da rete latitano, fino al 73’, quando Traorè scaglia un destro ben controllato da Alisson. Pochi minuti dopo (78’) è il solito Manè a provarci da fuori area, ma senza successo, prima che Salah e Diogo Jota impegnino a distanza di pochi secondi Rui Patricio. Una rete annullata per fuorigioco di Salah all’86’ fa tremare Espirito Santo, ma fa ancora più paura il colpo preso dal suo estremo difensore, costretto a lasciare il campo in barella dopo le lunghissime cure da parte dei sanitari, che portano a una vera e propria sospensione del match di ben 13 minuti. Scioccati dall'episodio, i giocatori in campo per i Wolves non hanno la forza di provare a raggiungere il pari e dopo un corposo 'recupero del recupero' l’arbitro Pawson decreta la vittoria degli uomini di Klopp. Il Liverpool sale così a 46 punti in classifica, 5 meno del Chelsea al momento quarto.