Premier League: il Liverpool sconfigge l'Everton, ai Reds il derby

Salah e Gakpo firmano il 2-0 per Klopp, che risale in nona posizione e si porta a tre punti dall'Europa. Sconfitti i Toffees, che non danno seguito al successo sull'Arsenal

Il Merseyside Derby è del Liverpool, che sconfigge 2-0 l'Everton in una gara che si sblocca dopo la mezz'ora. La rete del vantaggio porta la firma di Salah, che al 36' finalizza una ripartenza partita dopo un palo dei Toffees, beffati nel loro momento migliore. Nella ripresa, invece, l'egiziano propizia il raddoppio di Cody Gakpo. La vittoria porta i ragazzi di Klopp in nona posizione con 32 punti, a -3 dall'Europa. Everton sempre terzultimo.

L'Everton non dà seguito alla vittoria contro l'Arsenal ed esce sconfitto dal Merseyside Derby: la stracittadina va al Liverpool, che vince 2-0 con una rete per tempo. La prima chance è dei Toffees, ma Simms (rientrato dal Sunderland) viene murato. I Reds gestiscono il possesso palla, toccando altissime percentuali, e salgono di tono dopo venti minuti di studio: la prima chance è di Gakpo, che si tuffa sul cross di Núñez e colpisce a lato di poco. L'Everton reagisce con una conclusione alta di Iwobi, e al 35' colpisce il palo: il colpo di testa è di Tarkowski, poi McNeil viene murato sul tentativo di tap-in. Gol sbagliato e gol subito per Dyche, perchè sulla ripartenza arriva la rete del Liverpool: Darwin Núñez scatta e serve Salah, che anticipa l'uscita di Pickford con un tocco preciso. 1-0 per i Reds al 36', con Joe Gomez a sfiorare il raddoppio prima del riposo. Nel secondo tempo, Klopp esulta per il bis al 49': Salah mette in mezzo un cross basso e Gakpo finalizza sul secondo palo per il 2-0. La rete spegne l'entusiasmo dell'Everton, che non riesce a reagire e viene rivitalizzato solo dai cambi: la miglior chance per i Toffees è con Tom Davies, vicinissimo al gol di testa all'80'. Nel finale si scatena anche un accenno di rissa e inizia lo sterile assedio degli ospiti, che non riescono a rimontare: il Liverpool vince 2-0 e sale in nona posizione con 32 punti, a -3 dal sesto posto. Resta terzultimo con 18 punti l'Everton, a una sola lunghezza dal Leeds quartultimo.