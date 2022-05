Premier League: il Liverpool ribalta il Southampton, City a un punto e corsa al titolo ancora aperta

INGHILTERRA

I Reds si impongono 2-1 in trasferta e mettono pressione ai Citizens: domenica ultima giornata per assegnare il trofeo

Rischia qualcosa il Liverpool a Southampton, ma poi i Reds riescono a rimontare gli avversari nella penultima giornata di Premier League e la corsa al titolo inglese è ancora aperta. La squadra di Klopp si impone 2-1 in rimonta con reti di Minamino e Matip e si porta a un solo punto di distanza dal Manchester City: questa domenica ultima giornata decisiva, con il Liverpool in casa contro i Wolves e Guardiola atteso dall’Aston Villa.

Si deciderà domenica all’ultima giornata la conquista del titolo della Premier League. Il Liverpool riesce a rimontare 2-1 il Southampton e a portarsi a un punto dal City capolista: adesso i Reds dovranno chiedere un favore al loro storico ex capitano Gerrard, allenatore dell’Aston Villa che affronterà proprio Guardiola. Klopp attende in casa i Wolves. Inizio shock dei Reds che vanno in svantaggio dopo soli quattordici minuti con il gran gol di Redmond, convalidato nonostante le proteste per un fallo in avvio di azione su Jota. La squadra di Klopp non si disunisce e parte subito all’arrembaggio per raddrizzare la situazione: bastano tredici minuti e Minamino mette la palla all’incrocio dopo una bella azione corale, è 1-1. Un Liverpool molto rimaneggiato, senza Salah, Manè e Diaz e reduce dalle fatiche della vittoria in FA Cup ai rigori, prova a spingere ma manca di cattiveria e precisione dal limite dell’area in poi. Anche nella ripresa gli uomini di Klopp fanno fatica, serve allora un lampo di Matip da calcio d’angolo per firmare un’insperata rimonta: è il 67’ quando i Reds si portano avanti nel punteggio e soprattutto a -1 dal City. I padroni di casa provano a spingere, soprattutto nell’assalto finale, ma il muro rosso non crolla e per Klopp c’è ancora speranza.