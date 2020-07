Premier League: il Liverpool piega 2-0 l’Aston Villa e va caccia di record

INGHILTERRA

Il Liverpool torna al successo nel giorno in cui entra per la prima volta ad Anfield come campione d’Inghilterra: finisce 2-0 per i Reds grazie ai gol di Mané (71’) e di Jones (90’). La formazione di Klopp può andare a caccia del record di gare vinte in un campionato (32, ora sono 29) e di quello dei punti (100, adesso sono 89). Lo Sheffield strappa l’1-1 a Burnley e resta ottavo. Il West Ham pareggia 2-2 a Newcastle e allunga sulla zona retrocessione.

LIVERPOOL-ASTON VILLA 2-0

Battere il record di partite vinte e di punti ottenuti in un solo campionato, stabiliti dal Manchester City, è un obiettivo che può stimolare i neocampioni d’Inghilterra in queste ultime giornate di Premier League, pur senza vivere l’ossessione del risultato. In ogni caso, il successo contro l’Aston Villa vale per ora la 24esima vittoria consecutiva ad Anfield, dove il Liverpool è tornato per la prima volta da quando ha conquistato matematicamente il titolo. Al 20’ un pallone pericolosissimo a cercare Davis viene coperto benissimo da Joe Gomez; sul capovolgimento di fronte, Reina esce in anticipo su Mané e rilancia l’azione degli ospiti. La gara fa molta fatica a decollare, con entrambe le formazioni che cercano di trovare le misure giuste. Il primo tiro in porta del match arriva al 33’, quando Douglas Luiz impegna Alisson che blocca centralmente. Dall’altra parte Salah calcia di punta e anche Reina arpiona la sfera. Poco prima dell’intervallo El Ghazi impegna Alisson, che respinge. L’Aston Villa inizia con buon piglio il secondo tempo con il diagonale dell’olandese di origine marocchina, deviato in angolo dal portiere ex Roma. I Reds sembrano quasi in balìa degli avversari, ma al 71’ arriva il gol del vantaggio: taglio di Mané, che con l’imbucata bellissima di Keita deve solo scagliare il pallone sotto la traversa per il vantaggio degli uomini di Klopp. Al 90’ c’è spazio anche il raddoppio del giovanissimo Curtis Jones (classe 2001) che, dopo aver scaricato, s’inserisce trovando la rete su sponda di Salah. A cinque turni dalla fine, il record di vittorie in un solo campionato (32, ora sono 29) e di quello dei punti (100, adesso sono 89) sono assolutamente alla portata del Liverpool.

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED 1-1

Lo Sheffield United strappa un punto prezioso sul campo del Burnley e rimane così all’ottavo posto in classifica, conservando due punti di vantaggio proprio nei confronti dei Clarets. Al 43’ Tarkowski porta avanti i padroni di casa sfruttando una sponda aerea di Rodriguez, sugli sviluppi di un calcio di punizione, e superando in spaccata Henderson. A dieci minuti dalla fine, però, gli ospiti agguantano il pari grazie a Egan: cross morbido di Osborn, colpo di testa di Sharp e gran destro al volo sotto la traversa da parte del difensore irlandese.

NEWCASTLE UNITED-WEST HAM UNITED 2-2

Mattoncino importante in chiave salvezza per il West Ham, che allunga a +4 sulla zona retrocessione. Ospiti in vantaggio al 4’ grazie a Michail Antonio (uno degli eroi nella rimonta contro il Chelsea), abile a sfruttare sottomisura un traversone dalla destra di Bowen, il quale a sua volta era stato lanciato da Fornals. La zampata vincente di Almiron, su assist di Krafth, vale il pari al 17’. Il botta e risposta prosegue nella ripresa. Al 65’ Soucek ribatte in rete una traversa colpita di testa da Rice; due minuti dopo il Newcastle pareggia con Shelvey che chiude il bel triangolo con Gayle.