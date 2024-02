Premier League: il Liverpool non sbaglia nell'anticipo, è poker al Luton

INGHILTERRA

Dopo un primo tempo complicato, chiuso in svantaggio, Klopp e i suoi svoltano: è 4-1 sulla terzultima in classifica. I Reds volano così momentaneamente a +4 sul Man City

© Getty Images Il Liverpool anticipa il suo impegno nella 26a giornata, visto che nel weekend giocherà la finale di Carabao Cup contro il Chelsea, e non stecca contro il Luton Town. I Reds soffrono nel primo tempo, chiuso in svantaggio grazie alla rete di Ogbene (12'), e poi dilagano nella ripresa: van Dijk (56'), Gakpo (58'), Diaz (71') ed Elliott (90') firmano la rimonta e il 4-1 sulla terzultima. Sorride Klopp, che vola momentaneamente a +4 sul City.

L'anticipo della 26a giornata della Premier League sorride al Liverpool, che sconfigge 4-1 (in rimonta) il Luton senza Salah e Darwin Nunez. Spingono sin dai primissimi minuti i Reds, che vogliono portarsi a +4 prima della finale di Carabao Cup e mettere pressione al Manchester City. Luis Diaz è pericoloso in due occasioni, ma è impreciso alla pari di Gakpo e non sblocca il risultato. Lo fa eccome, invece, il Luton Town nella sua prima reale occasione: Chong calcia di potenza, Kelleher respinge con le gambe e Ogbene trova un agevole tap-in di testa per il vantaggio ospite. Mugugna Anfield, perché la reazione del Liverpool è imprecisa: Luis Diaz incendia la corsia avversaria, ma non riesce a trovare la porta nonostante i mille tentativi. Nella ripresa Mengi salva il Luton, prima che il Liverpool torni in carreggiata nell'arco di due minuti: van Dijk pareggia al 56' incornando su azione da corner, Gakpo lo imita con una altro colpo di testa vincente al 58'. Entrambi gli assist sono di Alexis Mac Allister, uomo decisivo nella resurrezione dei ragazzi di Klopp, che tremano solo in un'occasione: gli ospiti non la sfruttano e al 71', dopo una lunga rincorsa, ecco il 3-1 di Luis Diaz che chiude la gara. Da qui in poi è una passeggiata per il Liverpool, che si concede qualche minuto coi giovani: in campo i baby McConnell (2004) e Danns, punta classe 2006. Al 90' ecco il meritato 4-1 dei Reds, siglato da Harvey Elliott, che colpisce da rapace d'area dopo un disimpegno sbagliato dal Luton. Sorride il Liverpool, che sale a 60 punti e si porta momentaneamente a +4 sul City e +5 sull'Arsenal. Piange invece il Luton, che resta terzultimo con l'Everton (20).