Premier League: il Leicester riprende lo United, 2-2 al King Power Stadium  

INGHILTERRA

Il primo match del Boxing Day regala uno spettacolare 2-2 tra Leicester e Manchester United, che si sfidavano per il secondo posto in Premier League. Red Devils in vantaggio al 23’ con un piatto destro di Rashford, su suggerimento di Bruno Fernandes; i padroni di casa pareggiano alla mezz’ora con un gran sinistro di Barnes. Al 79’ l’autore dell’assist dello 0-1 riporta avanti Solskjaer, ma a 5’ dalla fine Vardy piazza il colpo del definitivo 2-2.

LEICESTER-MANCHESTER UNITED 2-2

Ci voleva il Boxing Day per smentire un paio di statistiche della Premier League: per il Leicester si tratta infatti del primo pareggio in questo campionato, mentre il Manchester United vede interrompersi a 10 la striscia di vittorie consecutive in trasferta. Fatto sta che il 2-2 del King Power Stadium fa godere soltanto il Liverpool, che domani potrebbe allungare in vetta.

I Red Devils partono a spron battuto e sfiorano il vantaggio dopo appena un minuto dal fischio d’inizio con un colpo di testa (apparentemente semplice) alto sopra la traversa di Rashford su cross di Bruno Fernandes. E sono proprio loro due a confezionare la rete dello 0-1 al 23’: sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta in zona offensiva, Rashford viene servito proprio dal portoghese e non sbaglia il tap-in da due passi col piatto destro. Poco prima De Gea aveva pasticciato coi piedi, regalando un pallone d’oro ad Albrighton, che però non ne aveva approfittato. Occasione che invece viene sfruttata alla mezz’ora dalle Foxes e che vale l’immediato pareggio. Questa volta Bruno Fernandes è autore di un grave errore, perdendo un pallone sanguinoso sulla trequarti; la ripartenza dei padroni di casa vede Maddison servire Barnes che, col sinistro dai venti metri, calcia di gran prepotenza superando De Gea sulla sua destra. L’ex Udinese e Sampdoria cerca subito di rimediare all’ingenuità che è costata il gol subìto allo United, ma il suo stacco aereo termina fuori di un soffio alla sinistra di Schmeichel.

L’aggressività del Leicester si fa più intensa a inizio ripresa: sono diversi i calci d’angolo e le punizioni conquistati dagli uomini di Rodgers. Eppure è la formazione di Solskjaer ad andare vicinissima al nuovo vantaggio: gran palla di McTominay per Rashford che cerca la doppietta, ma il suo diagonale destro viene respinto dal grande riflesso di Schmeichel. Poco dopo Maguire è impreciso sulla punizione di Shaw. Al 79’ Bruno Fernandes sembrerebbe comunque pescare il colpo vincente ospite, concretizzando un bel tocco in profondità del subentrato Cavani. Tuttavia ci pensa il solito Vardy, lasciato colpevolmente solo dalla coppia Bailly-Tuanzebe nei pressi della zona del dischetto, a trovare la rete che consente al Leicester di restare davanti in classifica per un solo punto; complice anche una deviazione decisiva.