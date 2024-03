Premier League: il Derby di Manchester è del City, United ko 3-1

INGHILTERRA

Rashford illude i Red Devils, la doppietta di Foden e il gol di Haaland certificano la rimonta dei campioni in carica: il Liverpool torna a +1

© Getty Images Il Derby di Manchester è del City, che all'Etihad batte 3-1 lo United. Ascofora mette il pallone all'incrocio all'8' su assist di Bruno Fernandes, ma nel secondo tempo la doppietta di Foden (56' e 80') e il gol di Haaland (91') firmano la rimonta per i campioni in carica. Guardiola torna così a -1 dal Liverpool, mentre i Red Devils restano al sesto posto con 44 punti. Il Bournemouth batte 2-0 un Burnley sempre più in zona retrocessione.

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 3-1

Il Derby di Manchester va ancora al City, che batte 3-1 e in rimonta lo United. Avvio subito complicato per i campioni di tutto, visto che all'8' i Red Devils passano in vantaggio: Bruno Fernandes lavora al limite dell'area spalle alla porta e serve Rashford, che fa partire un bolide che finisce sotto l'incrocio dei pali fulminando Ederson. Il gol subìto a freddo non sconvolge tuttavia i piani dei detentori del titolo, che iniziano ad assaltare la difesa dei Red Devils, ma Onana para tutto: ferma due volte Foden e Rodri, poi nel recupero arriva il clamoroso errore sotto porta di Haaland che in area piccola spara alto. L'assedio viene comunque premiato nella ripresa: al 56', Foden si sposta il pallone sul sinistro dal limite e con il mancino pareggia la perla di Rashford, firmando l'1-1. Il gol dà ulteriore energia ai padroni di casa che, all'81', completano la rimonta: ancora Foden scambia con Julian Alvarez e con un diagonale lento ma angolato batte Onana, facendo impazzire di gioia l'Etihad. La partita si chiude al 91' con l'incredibile errore di Amrabat, che appena 9 minuti dopo il suo ingresso in campo perde palla e permette a Rodri di servire Haaland, con il norvegese che non sbaglia: 3-1 e sipario sul Derby di Manchester. Guardiola torna a -1 dal Liverpool, secondo ko di fila per ten Hag, a -11 dalla Champions.

BURNLEY-BOURNEMOUTH 0-2

Si allontana definitivamente dalla zona retrocessione il Bournemouth, che si impone 2-0 in casa del Burnley che resta in fondo alla classifica a quota 13. Kluivert sblocca la sfida al 13', poi il match resta in discussione fino all'88', quando Semenyo raddoppia e chiude i giochi. In attesa del Luton, le Cherries sono a +11 sul terzultimo posto, mentre i Clarets restano a -11 dal Nottingham.

