Premier League: il City vince il derby di Manchester, solo pari per il Chelsea

INGHILTERRA

Guardiola stende 2-0 lo United e si prende il secondo posto, i Blues dominano ma non vanno oltre l'1-1 con il Burnley

Va al City il derby di Manchester contro lo United dell'undicesima giornata di Premier League: all'Old Trafford, finisce 2-0 per la formazione di Guardiola, che passa grazie all'autogol di Bailly (7') e alla rete di Bernardo Silva (45') e si prende il secondo posto, portandosi inoltre a -3 dalla vetta. Il Chelsea, infatti, domina ma non va oltre l'1-1 in casa con il Burnley: Vydra (79') risponde al vantaggio dei Blues firmato da Havertz (33').

CHELSEA-BURNLEY 1-1

Sorpresa a Stamford Bridge: il Chelsea campione d'Europa pareggia 1-1 in casa contro il Burnley dopo 90 minuti di dominio assoluto. In particolare, la prima mezz'ora è un monologo degli uomini di Tuchel, che vanno ripetutamente vicini al vantaggio: Pope deve più volte impegnarsi per fermare le conclusioni di Hudson-Odoi e James, oltre che l'incornata di Jorginho, mentre i colpi di testa di Rudiger e Christensen e il tentativo di Barkley non trovano per poco lo specchio della porta. Il muro dei Clarets crolla finalmente al 33', quando dalla destra James mette al centro per Havertz che di esta finalmente insacca l'1-0 per i Blues. Il dominio dei campioni d'Europa non si interrompe: nella ripresa, Thiago Silva colpisce il palo di testa, mentre Havertz e Barkley si divorano il 2-0 da pochi passi e Pope salva al 65' su Hudson-Odoi. Al 79', però, ecco l'incredibile doccia fredda per il Chelsea: Vydra raccoglie la sponda di testa di Rodriguez e da pochi passi batte Mendy, firmando il definitivo 1-1. Inutile l'assalto del Chelsea, che deve così accontentarsi di un punto: i londinesi salgono a quota 26, a +3 sul Manchester City e con il Liverpool potenzialmente a -1 dai campioni d'Europa.

Getty Images

BRENTFORD-NORWICH 1-2

Arriva all'undicesima giornata la prima vittoria in Premier League per il Norwich, che passa 2-1 nello scontro diretto in casa del Brentford. I gialloverdi passano dopo appena 6 minuti grazie alla conclusione dal limite di Normann, poi al 29' arriva il raddoppio, con Pukki che trasforma il calcio di rigore provocato da Goode, entrato al 12' al posto di Jorgensen. La neopromossa prova ad accorciare le distanze ad inizio ripresa, ma il gol di Mbeumo viene annullato per fuorigioco. L'1-2 arriva comunque al 60' grazie ad Henry, ma il risultato non cambia più: il Norwich sale a 5 punti e trova finalmente il primo successo in campionato. Quarto ko consecutivo, invece, per il Brentford.

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON 2-0

Il Crystal Palace sorride e batte 2-0 il Wolverhampton, che crolla dopo cinque risultati utili consecutivi con quattro vittorie. A Selhurst Park, la sfida si sblocca nella ripresa: allo scoccare dell'ora di gioco, Zaha sigla il vantaggio delle Eagles, che viene confermato al Var dopo l'iniziale annullamento per fuorigioco. Poco dopo, è ancora la tecnologia a fare da protagonista, visto che Scott sembra assegnare un rigore per gli ospiti, revocato però dopo l'on field review. Al 78', cala il sipario sul match grazie alla splendida iniziativa personale di Callagher, che fa 2-0: il Crystal Palace vince e sale a quota 15, portandosi a -1 proprio dal Wolverhampton.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-2

Il City domina e vince il derby di Manchester 2-0, per un punteggio che poteva anche essere più rotondo, e almeno per una notte si prende la seconda posizione in Premier League ai danni del Liverpool, con 23 punti. Dopo una piccola occasione per parte costruita da Bernardo Silva e Maguire, i Citizens passano in vantaggio al 7’ in maniera rocambolesca: Lindelof salva sulla linea in qualche modo su Bernardo Silva, il pallone arriva a Cancelo e, sul cross perfetto dalla sinistra di quest’ultimo, Bailly anticipa goffamente i compagni e infila nella propria porta. Dopo l’autogol, il City addormenta la partita senza dare spiragli agli avversari. Tuttavia lo squillo improvviso dei Red Devils arriva al 27’, quando una conclusione al volo di Cristiano Ronaldo viene respinta centralmente da Ederson. Non è però da meno De Gea, miracoloso prima su Gabriel Jesus e poi su Cancelo. I guanti del portiere spagnolo rimangono caldi sul sinistro a incrociare di De Bruyne, ma l’estremo difensore non è poi esattamente irreprensibile proprio allo scadere del primo tempo: Bernardo Silva sbuca su una palla apparentemente innocua di Cancelo e la spinge in rete da pochi passi in spaccata. Dormita colossale della difesa di Solskjaer: i campioni d’Inghilterra volano sul doppio vantaggio all’intervallo. L’allenatore dello United pare sconsolato in panchina, non vedendo una reazione da parte dei suoi. D’altro canto, Guardiola resta abbastanza sereno, pur sotto una pioggia incessante, nel vedere i suoi controllare agevolmente la sfida anche nella ripresa; con Foden che si “permette” anche di sbagliare un facile tris nel finale. I Red Devils perdono ancora in campionato e rimangono ancora abbondantemente fuori dalla zona Champions a quota 17. Ora il futuro di Solskjaer è fortemente a rischio.