Premier League: prima gioia per Conte, tris City all’Everton

INGHILTERRA

Il Tottenham rimonta 2-1 il Leeds in casa, mentre Sterling, Rodri e Bernando Silva riportano Guardiola al secondo posto

Arriva il primo successo in Premier League per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham: gli Spurs rimontano il Leeds in casa 2-1 e si portano a ridosso della zona Europa, mentre Bielsa resta al quartultimo posto. Nessun problema per il Manchester City contro l’Everton: gli uomini di Guardiola vincono 3-0 e tornano in seconda posizione a tre punti dal Chelsea. Crisi nera invece per Benitez al quarto ko nelle ultime cinque di campionato.

MANCHESTER CITY – EVERTON 3-0

Il Manchester City di Guardiola galoppa nelle prime posizioni di campionato e stende 3-0 un Everton in palese difficoltà di gioco e di risultati. All’Etihad Stadium, i padroni di casa controllano la partita fin dai primi minuti e sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni con Foden e Sterling, imprecisi di testa. Poco prima della mezz’ora Pickford salva in uscita su Bernardo Silva, sulla ribattuta Gündogan di testa scavalca il portiere ma scheggia la traversa esterna. Il vantaggio del City arriva comunque prima dell’intervallo con il gol di Sterling, che aggancia in area e infila in rete su geniale assist d’esterno di Cancelo. Il Manchester raddoppia al 10’ della ripresa con l’eurogol di Rodri, capace di infilare all’incrocio un missile da 25 metri. L’Everton non riesce a rendersi pericoloso e nel finale Bernardo Silva cala il tris spedendo in rete dopo un doppio rimpallo in area di rigore. Con questo 3-0, il Manchester City si riporta in seconda posizione in Premier League, a tre punti dal Chelsea primo. Continua la crisi nera della squadra di Benitez, che ha raccolto solo due punti nelle ultime sei partite e galleggia a metà classifica.

TOTTENHAM-LEEDS 2-1

Dopo lo 0-0 all’esordio in casa dell’Everton, Antonio Conte trova la prima vittoria in Premier League nella sua nuova avventura sulla panchina del Tottenham. Il sofferto 2-1 casalingo in rimonta al Leeds manda gli Spurs a 19 punti, a ridosso della zona Europa, mentre per la squadra di Bielsa è crisi al quartultimo posto in classifica. Nel primo tempo è proprio il Leeds a fare la partita e ad attaccare con più convinzione, il vantaggio arriva quindi allo scadere con James. In avvio di ripresa però Conte suona la carica ai suoi e il Tottenham colpisce un palo e una traversa prima di trovare il pareggio con Hojbjerg al 58’. L’inerzia è tutta dalla parte degli Spurs e allora al 69’ la rimonta si concretizza con Reguilon, svelto a ribattere in rete dopo l’ennesimo palo del Tottenham. Il Leeds gioca bene ma a questo punto i padroni di casa acquisiscono fiducia e si difendono con ordine, ripartendo poi con la velocità di Son e Lucas Moura, e la partita scivola via fino al fischio finale.

RISULTATI E CLASSIFICHE