Premier League: Chelsea all’ultimo respiro, vincono anche Arsenal e West Ham

INGHILTERRA

I Blues passano 1-0 in casa sul Newcastle e i Gunners superano 2-0 il Leicester, ok anche gli Hammers 2-1 all’Aston Villa

Vincono tutte le squadre londinesi impegnate oggi nella 29esima giornata della Premier League. Per quanto riguarda la corsa alla zona Champions, il Chelsea si salva 1-0 a Stamford Bridge con il Newcastle grazie al gol di Havertz al 90’, mentre il West Ham si libera 2-1 dell’Aston Villa. Sorride anche l’Arsenal che in casa passa 2-0 sul Leicester. Successo importante per il Watford in chiave salvezza, ok anche Leeds e Wolverhampton. Chelsea, i tifosi in supporto di Abramovich: "The Roman empire" Getty Images

CHELSEA-NEWCASTLE 1-0

Sembrava ormai una partita destinata a uno spento 0-0. E invece ci pensa Havertz a regalare allo scadere a Tuchel tre punti preziosi in chiave consolidamento del terzo posto con il gol vittoria al Newcastle. Tanta intensità in mezzo al campo, ma pochissimi spunti da una parte e dall’altra nella prima mezz’ora dello Stamford Bridge. Sono comunque gli ospiti ad andare più vicino al gol: brutto pallone perso in impostazione da Chalobah, Murphy si incunea in area e, da posizione decentrata, tenta un sinistro ampiamente a lato. Blues che si fanno (seppur timidamente) vedere alla mezz’ora: volée di Mount da calcio d’angolo di Ziyech, ma la sua girata al volo termina alta di almeno un metro. Un colpo di testa insidioso di Burn mette i brividi ai padroni di casa. Chelsea che manovra nella trequarti del Newcastle, coinvolgendo anche i difensori, ma non riesce a trovare spazi. Tante interruzioni a cavallo dei due tempi, con Havertz che rischia l’espulsione e con Mendy che vola su una punizione di Almiron. Al 63’ Werner si guadagnerebbe il rigore perché steso dal portiere Dubrovka, ma tutto viene vanificato da un suo fuorigioco di partenza. Nel frattempo entra in campo anche Lukaku e i campioni d’Europa esultano al 90: sventagliata di quaranta metri di Jorginho per Havertz, che parte in posizione regolare e con estrema eleganza addomestica un pallone complicato per poi trovare il tocco di punta che anticipa Dubravka. Quinta vittoria consecutiva per il Chelsea in Premier.

LE ALTRE PARTITE

Il West Ham prosegue nella sua pazzesca corsa a caccia della zona Champions League e riesce a passare 2-1 in casa contro l’Aston Villa: decidono Yarmolenko al 70’ e Fornals all’82’. Il Wolverhampton continua a inseguire il sogno Europa espugnando 1-0 il campo di un Everton ora pienamente nella zona retrocessione: gol vittoria di Coady al 49’. Il Watford è corsaro a Southampton 2-1: doppietta di Cucho tra il 14’ e il 34’ (la seconda rete arriva su assist dell’ex milanista Kucka). Gli Hornets agganciano così l’Everton in quartultima posizione. Il Leeds vince 2-1, tra le mura amiche, contro il Norwich: Rodrigo sblocca al 14’, McLean pareggia al 91’, ma Gelhardt riporta definitivamente avanti i padroni di casa al 94’.

ARSENAL-LEICESTER 2-0

Prosegue il momento magico dell’Arsenal che infila la quinta vittoria consecutiva in campionato e resta tra le favorite nella corsa per un posto in Champions, con ben tre partite ancora da recuperare. All’Emirates, il Leicester cade 2-0 e resta a metà classifica confermando una stagione di Premier League tra alti e bassi. E’ Partey di testa su calcio d’angolo a mettere in discesa la partita per i Gunners dopo undici minuti, poi le Foxes provano a recuperare ma la reazione è sterile e allora ci pensa Lacazette su rigore a mettere la parola fine al match: è il 59’ quando l’arbitro, dopo un lungo consulto col Var, punisce un tocco di mano in area di Soyuncu e il francese trasforma dagli 11 metri. Nei minuti finali la squadra di Arteta amministra mentre gli uomini di Rodgers sentono le fatiche di Conference League.