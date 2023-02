Premier League: il Chelsea non sfonda, solo 0-0 col Fulham

PREMIER

Blues senza reti a Stamford Bridge: Potter resta a -2 dai Cottagers, che tornano a fare punti

© Getty Images Finisce senza reti l'anticipo della ventiduesima giornata di Premier League. A Stamford Bridge, infatti, Chelsea e Fulham non vanno oltre lo 0-0. La più grande occasione è per i Blues, che nel recupero del primo tempo colpiscono un palo con Havertz. La formazione di Potter, che lancia titolare il nuovo acquisto Enzo Fernandez, non riesce tuttavia a sorpassare i Cottagers e si porta a quota 30, a -2 proprio dagli uomini di Marco Silva.

La prima del Chelsea dopo il mercato stellare di gennaio è deludente: solo 0-0 in casa contro il Fulham nel match che poteva regalare ai Blues il sorpasso proprio ai danni dei Cottagers ma, soprattutto, la consapevolezza di essere pienamente in corsa per la Champions. A Stamford Bridge, nell'anticipo della ventiduesima giornata, Potter lancia subito il nuovo acquisto Enzo Fernandez, dal primo minuto insieme a Mudryk, ma la prima occasione è per gli ospiti che si rendono pericolosi con Andreas Pereira, fermato da Kepa. Per la prima, vera occasione dei padroni di casa bisogna aspettare il recupero del primo tempo, quando Havertz colpisce il palo da ottima posizione.

Ad inizio ripresa, Potter fa esordire un altro innesto dal mercato di gennaio: l'ex Psv Noni Madueke, attaccante classe 2002, ma la situazione non cambia, anche perché Fofana viene murato nel finale. Il muro del Fulham regge e i Blues devono accontentarsi di un punto che, tuttavia, vale pochissimo: il Chelsea sale a 30 punti, a -9 dal quarto posto occupato da Newcastle e Manchester United che, però, hanno una partita in meno. La zona Champions resta dunque un miraggio per la protagonista della finestra di calciomercato invernale. Il Fulham, invece, torna a fare punti dopo le due sconfitte con Newcastle e Tottenham, ma non segna dalla sfida d'andata contro i Blues recuperata il 12 gennaio scorso.