Udinese, Runjaic: "Sconfitta amara, abbiamo commesso ingenuità"

19 Set 2026 - 17:42
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"Abbiamo commesso ingenuità, è stata una sconfitta amara. Bisogna accettare la situazione, avevo detto ai ragazzi che era fondamentale non perdere". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa contro il Cagliari. "Tre sconfitte di fila non è mai bello - ha aggiunto - è andata così, sono lucido. Faremo tanti punti durante la stagione. Abbiamo ancora un lungo percorso, l'obiettivo è continuare a fare punti. Abbiamo subito troppi gol. Ma bisogna rimanere tranquilli, lavorare insieme, imparare dagli errori commessi. Giocheremo con l'obiettivo di raccogliere punti". Rispondendo a una domanda su Davis, uscito durante il primo tempo per problemi muscolari, ha spiegato: "Ha sentito qualcosa al flessore. Non sappiamo quando è successo con precisione, gioca con intensità. Domani sapremo di più. Spero e ritengo che non si tratti di nulla di grave".

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