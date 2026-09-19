Bundesliga: pari tra Eintracht e Friburgo, vince il Werder

Nella quarta giornata della Bundesliga Friburgo ed Eintracht Francoforte pareggiano 2-2. Ebnoutalib al 10' porta in vantaggio l'Eintracht, ma al 34' Scherhant trova il pareggio. Al 36' Francoforte di nuovo avanti con Burkardt e al 48' Suzuki trova il gol del definitivo 2-2. Il Werder Brema si impone 3-2 sull'Augusta. Per i padroni di casa un successo in rimonta: Grull (66'), Fullkrug (86') e Weiser (93') rispondono al doppio vantaggio degli ospiti, siglato da Fellhauer (18') e Brackelmann (58'). Di seguito i risultati delle partite sin qui disputate oggi Amburgo-Colonia 1-0; Werder Brema-Augusta 3-2; Eintracht Francoforte-Friburgo 2-2; Monchengladbach-Magonza 3-4.