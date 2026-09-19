Bernardeschi: "Rammarico per i tre punti buttati via, con Tedesco è mancato il compromesso"

Federico Bernardeschi, dopo aver segnato nel pareggio tra il suo Bologna e il Torino, ha parlato alla fine del match: "C'è tanto rammarico. Ci dispiace non aver vinto questa partita, ma soprattutto che è tanto tempo che non riusciamo a vincere in casa. Ne dobbiamo prendere atto, ne siamo consapevoli e dobbiamo prenderci la responsabilità perché dobbiamo tanto a questi tifosi che ci sostengono sempre. Il nostro è un gruppo sano, con dei valori, e sono certo che ne usciremo alla grande. Palladino? Il mister ha portato mentalità sin da subito e credo che lo abbiamo seguito bene. Siamo consapevoli che ci manca qualcosina ma penso che si sia già vista un'impronta di quello che il mister ha portato, sebbene abbiamo lavorato con lui solo tre giorni. Dobbiamo continuare su questa strada cercando di lavorare su quello che ci sta mancando. Ora la sosta ci aiuterà. Io ho dato la mia disponibilità a mister Tedesco, ma poi bisognava trovare un compromesso. Non abbiamo mai avuto discussioni. Dispiace per il mister perché è una bravissima persona e mi dispiace che se ne sia andato perché è una nostra responsabilità".