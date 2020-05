Premier League: i club d'accordo per la ripartenza il 17 giugno

INTESA

La Premier League si avvicina a grandi passi alla ripresa del campionato. Solo ieri il ritorno agli allenamenti di squadra "veri", contatti (anche se con la precauzione di ridurre quelli non necessari) fisici inclusi, oggi la decisione dei venti club sulla data scelta per ripartire: secondo il Telegraph il 17 giugno i recuperi Manchester City-Arsenal e Aston Villa-Sheffield United poi nel weekend del 20-21 giugno si partirà con la 30.ma giornata.

Una svolta importante e che necessariamente farà mettere il piede sull'acceleratore di preparatori, allenatori e ovviamente calciatori visto che mancano "solo" tre settimane per trovare la forma fisica giusta. Scartata la data del 13-14, si è scivolati avanti di sette giorni per il nuovo start con a metà settimana i due match che porteranno tutte le squadre a ripartire con lo stesso numero di partite giocate. Finale di stagione previsto entro il 2 agosto, come da dettami Uefa.

La decisione poi dovrà essere ratificata dalla Federcalcio inglese che comunque sembra orientata a dare il disco verde nelle stesse date anche alla dire Football League Championship. La positiva risposta dei giocatori al protocollo (anche se alcune squadre hanno dichiarato che ripartiranno con gli allenamenti di squadra regolari solo dopo il nuovo giro di tamponi, per via delle positività che stanno ancora emergendo) e l'esempio della Bundesliga hanno dunque spinto le componenti del calcio inglese a ripianificare il calcio giocato.