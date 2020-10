Premier League: harakiri Tottenham, da 3-0 a 3-3 contro il West Ham

INGHILTERRA

Nella quinta giornata di Premier League, il Tottenham si fa rimontare sul 3-3 dal West Ham nel derby di Londra. Gli Spurs, nel giorno dell’esordio di Bale (entrato al 72’), volano sul 3-0 dopo 16’ grazie a Son e Kane (doppietta), ma si fanno raggiungere nel finale dagli Hammers, in gol con Balbuena (82’), l’autogol di Sanchez (84’) e Lanzini (94’). Doppio 1-1, invece, in Sheffield United-Fulham e Crystal Palace-Brighton.

TOTTENHAM-WEST HAM 3-3

Un pari che fa male per il Tottenham, soprattutto considerando l'avvio di partita degli Spurs. Gli uomini di Mourinho impiegano soltanto 46 secondi per passare in vantaggio: Kane serve Son, che entra in area e con il destro fulmina Fabianski, firmando l'1-0. All'8', gli uomini di Mourinho raddoppiano con il gran gol di Kane: tunnel a Rice e destro all'angolino. L'attaccante inglese trova anche la doppietta al 16' con il colpo di testa su preciso cross di Reguilon. Nella ripresa, gli Hammers partono meglio e sfiorano il gol con Fornals, mentre gli Spurs vanno vicini al poker ancora con Kane, che colpisce il palo. Al 72', l'esordio di Gareth Bale, tornato in Inghilterra dopo l'addio nel 2013. Ma nel finale, il Tottenham si spegne definitivamente, e il West Ham ne approfitta segnando due reti nel giro di due minuti: prima il colpo di testa di Balbuena all'82’, poi l'autogol di Sanchez all'84'. Bale sfiora il gol al 91' ma, all'ultima azione, Lanzini trova l'incrocio dei pali con un destro dalla distanza che fa gioire gli Hammers e infuriare Mourinho, che sale a quota 8 ma manca l’aggancio al Liverpool.

SHEFFIELD UNITED-FULHAM 1-1

A Bramall Lane, dopo un gol annullato allo Sheffield nel primo tempo, succede tutto nella ripresa: il Fulham ha la possibilità di sbloccarla al 57', ma Mitrovic colpisce la traversa dal dischetto. I Cottagers passano ugualmente in vantaggio al 77' con il sinistro di Lookman, ma all'85' i padroni di casa trovano l'1-1 dal dischetto con Sharp. Nel finale, doppia chance per Mitrovic, che spreca però il match point.

CRYSTAL PALACE-BRIGHTON 1-1

Il match del Selhurst Park si sblocca al 19': Lamptey trattiene Batshuayi in area e Zaha, dal dischetto, spiazza Ryan, portando in vantaggio gli uomini di Roy Hodgson. Nella ripresa, l'ex Dortmund segna ma la rete viene annullata per fuorigioco. Finale incandescente, con Mac Allister che trova il pareggio al 90' e Dunk che si fa espellere nel recupero, lasciando in dieci il Brighton, che però resiste e strappa il pari.

