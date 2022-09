Premier League: Haaland segna e il City incanta, 3-0 al Wolverhampton

INGHILTERRA

I Citizens vincono col minimo sforzo contro i Wolves, in dieci dalla mezz'ora: in gol Grealish, l'ex Dortmund e Foden. Guardiola lancia la sfida all'Arsenal

© Getty Images La prima giornata di Premier League dopo la morte della Regina Elisabetta, omaggiata con uno scrosciante applauso al 70', premia il Manchester City: Grealish apre le marcature dopo cinquantacinque secondi contro il Wolverhampton, Haaland (15') e Foden (68') arrotondano per il 3-0 finale. Numeri da record per il norvegese: 11 gol in 7 gare di campionato. Guardiola torna a vincere in Premier, a due settimane dal pareggio contro l'Aston Villa.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY 0-3

Il Manchester City conferma le ottime sensazioni della Champions League e, a due settimane dal pareggio contro l'Aston Villa, torna al successo in Premier League: Wolverhampton ko 3-0 al Molineux, in una gara senza storia. La sfida si sblocca subito, coi Citizens che passano dopo cinquantacinque secondi: la sfera arriva a Foden, tacco no-look per de Bruyne e cross del belga a premiare l'inserimento in area di Grealish, che segna l'1-0. I Wolves reagiscono al colpo con grinta e convinzione, ma capitolano al 15': azione solitaria di Haaland, che si libera e colpisce dal limite dell'area per il raddoppio. Sono 11 i gol per il norvegese in 7 gare di Premier League, 14 in 10 match coi Citizens: l'ex BVB e Salisburgo segna da sette gare consecutive. Il Wolverhampton ha una chance con Pedro Neto, ma si fa del male da solo: gamba alta di Collins su Grealish, l'intervento pericoloso procura il rosso e i padroni di casa restano in dieci al 33'. Il Man City inizia a gestire la partita, visto il vantaggio numerico e il 2-0, e i ritmi si abbassano. Di Podence e de Bruyne gli ultimi sussulti, che non cambiano il risultato prima del riposo.

L'avvio di ripresa è vibrante per il Wolverhampton, che va a caccia del gol della bandiera, ma viene punito in ripartenza dal City: Haaland, che aveva sfiorato la rete in precedenza, serve de Bruyne e il belga imbuca in area per il tocco vincente di Foden. Due minuti più tardi, la sfida si ferma per omaggiare la Regina Elisabetta, scomparsa settimana scorsa: applausi scroscianti al Molineux per la sovrana al 70', il minuto che simboleggia i suoi anni di regno. Tanti cambi e poche emozioni nel finale, col risultato che non cambia. Il Manchester City, che aveva pareggiato prima della sosta forzata per il lutto reale, torna al successo: 3-0 al Wolverhampton e vetta della classifica, aspettando l'Arsenal.