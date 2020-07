Premier League: Greenwood non basta, Manchester United fermato dal West Ham

INGHILTERRA

Il Manchester United non va oltre l’1-1 contro il West Ham e rimanda ogni discorso legato alla qualificazione in Champions allo scontro diretto di domenica a Leicester. Per gli Hammers, il cui punto conquistato vale la salvezza aritmetica, segna Antonio su rigore nel recupero del primo tempo (mani di Pogba in area). Greenwood trova il pari al 50’, ma gli uomini di Solskjaer faticano a pungere e devono accontentarsi del pareggio.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM 1-1

I Red Devils confermano il momento non troppo brillante dopo la pesante sconfitta in Fa Cup e, pur trovando il tredicesimo risultato utile consecutivo in Premier League, non riescono ad avere la meglio su un tenace West Ham alla fine di una partita più combattuta di quanto fosse pronosticato alla vigilia. Il match, povero di emozioni durante i primi 45 minuti, si sblocca quasi per caso nel recupero, a pochi secondi dall’intervallo: Rice calcia dalla distanza, Pogba colpisce istintivamente il pallone con le mani in area per evitare di prenderlo sul volto, e dopo la verifica al Var l’arbitro Tierney assegna il rigore. Antonio, uno degli uomini chiave dell’ultima parte di stagione degli Hammers, trasforma spiazzando De Gea. Gli uomini di Solskjaer ci mettono relativamente poco a riequilibrare le sorti dell'incontro: cinque minuti dopo l’intervallo, infatti, pareggiano grazie a uno spettacolare scambio fra Martial e Greenwood, con il classe 2001 che riceve l’ultimo passaggio e supera con freddezza Fabianski.

Da lì in poi, però, l’intensità messa in campo dalle due squadre non si tramuta in occasioni degne di nota, fino al triplice fischio che conferma il risultato di parità. Il punto conquistato dal Manchester United potrebbe rivelarsi comunque decisivo nella corsa alla Champions League: domenica c’è lo scontro diretto contro il Leicester e agli uomini di Solskjaer basterà un altro pari per entrare fra le prime quattro. Festeggia invece, dall’altra parte, la squadra di David Moyes (ex non troppo rimpianto della partita odierna): con il pareggio, infatti, il West Ham è aritmeticamente salvo.

