Premier League: frenata United a Southampton, Alli regala la vittoria al Tottenham

INGHILTERRA

I Red Devils vengono bloccati sull’1-1 in trasferta, agli Spurs basta un rigore per superare il Wolverhampton

Il Manchester United non riesce a superare il Southampton nella seconda giornata di Premier League 2021/2022. I Red Devils passano in svantaggio per un autogol di Fred alla mezz’ora, poi rimediano con Greenwood nella ripresa ma alla fine i tre punti non arrivano. Sorride invece Nuno Espirito Santo nella sfida al suo passato: il Tottenham, con Kane in campo solo negli ultimi 20 minuti, vince in casa del Wolverhampton grazie a un rigore di Alli.

SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED 1-1

Botta e risposta tra Southampton e Manchester United nella seconda giornata della Premier League 2021/2022. I Red Devils non riescono a ripetere la goleada di una settimana fa, quando avevano rifilato cinque reti al Leeds, e anzi faticano a strappare un punto sul campo della squadra di Hasenhuttl. I padroni di casa passano addirittura in vantaggio alla mezz’ora grazie a un autogol di Fred, gli uomini di Solskjaer reagiscono in avvio di ripresa e raggiungono il pari al 55’ con Greenwood. Poi il match vive di equilibrio e per lo United arriva una piccola battuta d’arresto, mentre il Southampton può comunque esultare per un pari prezioso.

WOLVERHAMPTON-TOTTENHAM 0-1

Continua il momento di forma del Tottenham di Nuno Espirito Santo, atteso oggi dalla sfida al suo passato contro il club di cui è stato allenatore per quattro stagioni. Dopo la bella vittoria nella prima giornata contro il Manchester City (1-0), gli Spurs si ripetono con lo stesso risultato in casa del Wolverhampton, invece alla seconda sconfitta in altrettante gare. Pur senza Harry Kane, entrato in campo solo al 72’ e ancora in trattativa per passare al City entro la fine del mercato, il Tottenham gioca una partita convincente e la spunta grazie a un rigore di Alli al 9’. Poi la squadra del nord di Londra gestisce il vantaggio, respinge gli attacchi dei padroni di casa e si aggiudica così il punteggio pieno in classifica.