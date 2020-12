Premier League, Everton fermato dal Burnley: a Turf Moor finisce 1-1

INGHILTERRA

L’undicesima giornata di Premier League si apre a Turf Moor dove l’Everton non riesce ad andar oltre l’1-1 contro il Burnley. Sotto dopo appena tre minuti per il bel gol di Brady, i Toffees reagiscono e nel recupero del primo tempo centrano la parità con Calvert-Lewin. Nella ripresa entrambe le squadre hanno occasioni importanti ma il risultato non cambia. Per l’Everton arriva così un punto dopo il ko col Leeds della scorsa settimana.

BURNLEY-EVERTON 1-1

Dopo la sconfitta contro il Leeds di sette giorni fa, l’Everton riparte con un pareggio a Turf Moor contro il Burnley. Avvio shock per i Toffees che al 3’ vanno in svantaggio sulla bella conclusione di Brady che si spegne alle spalle di un impotente Pickford. La possibilità di raddrizzare subito la gara capita sui piedi di Calvert-Lewin al 14’ ma l’attaccante inglese non riesce a dare forza e precisione al suo tentativo ravvicinato. Tocca quindi a Richarlison e Iwobi proseguire l’offensiva ospite ma Pope in ogni caso non ha problemi a mantenere inviolata la propria porta. Il Burnley si riaffaccia in attacco con Wood (tiro parato) al 41’ ma il finale di tempo è tutto dei Toffees che in pieno recupero trovano con Calvert-Lewin, su assist di Richarlison, il gol dell’1-1. In avvio di ripresa Pope si supera sul sinistro di James Rodriguez e tiene in gara i padroni di casa. Archiviata quest’emozione, le squadre abbassano i ritmi e conducono l’incontro prevalentemente a centrocampo. Bisogna aspettare allora il finale per vedere ancora i portieri impegnati: all’83’ Pickford salva sul colpo di testa di Wood mentre al 91’ è Pope con un miracolo a sventare il 2-1 dei Toffees. L’ultima occasione è per McNeil che calcia malamente a lato da buonissima posizione. Arriva così un punto a testa per Everton e Burnley che smuovono entrambe le rispettive in classifiche ma nel weekend potrebbero essere ulteriormente distanziate da chi le precede.

