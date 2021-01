Premier League: doppio Aubameyang e Saka, l’Arsenal supera il Newcastle per 3-0  

INGHILTERRA

Nel posticipo della 19esima giornata di Premier League l’Arsenal si libera del Newcastle con un 3-0 maturato nella seconda frazione di gioco, dopo uno stoico primo tempo dei bianconeri. Aubameyang firma il primo e il terzo gol al 5’ e al 32’ della ripresa, mentre il 19enne Saka va a segno per il raddoppio al 15’. La squadra di Arteta continua così a non subire reti e torna alla vittoria dopo il pari di giovedì scorso contro il Crystal Palace.

La porta di Leno rimane una saracinesca e l’Arsenal torna a vincere, con forza, con un secco 3-0 al Newcastle. Come si poteva prevedere dando un’occhiata al recente score dei bianconeri (un gol nelle ultime sei uscite e ultima vittoria il 12 dicembre scorso), la partita comincia sotto il segno dei Gunners, che spingono in cerca del vantaggio e vanno vicinissimi a trovarlo al quarto d’ora, quando però Aubameyang centra il palo da pochissimi metri a porta sguarnita. Ha l’alibi di un’azione davvero rapida, ma l’errore ha tutti i crismi per diventare virale. Il Newcastle prova a mettere il naso avanti con una conclusione alta di Almiron, ma le due squadre vanno al riposo sullo 0-0 dopo un cross deviato di Aubameyang che viene sventato in tuffo da Darlow.

Lo stesso portiere evita dopo 90 secondi dal rientro in campo il vantaggio dell’Arsenal, mettendoci la manona su un velenoso tiro improvviso di Lacazette. La difesa bianconera continua però a essere in affanno al cospetto delle punte biancorosse e al 5’ Aubameyang elude la marcatura dell’ex Bologna Krafth, scaricando un gran sinistro sotto la traversa per il vantaggio Arsenal. La squadra di Arteta non per questo smette di pedalare e, anzi, dieci minuti più tardi i ragazzini terribili di Londra confezionano il raddoppio: assist di Smith-Rowe dalla sinistra e tap-in di Saka, solamente 39 anni in due. Il Newcastle sembra soffrire il secondo gol e rischia sùbito il tris, ma per fortuna c’è Darlow a chiudere lo specchio al colpo di testa ravvicinato di Lacazette a metà ripresa. Sforzo vano, perché al 32’ Aubameyang fa calare il sipario della partita su una bella giocata di Cedric, che ruba palla sulla destra, fugge e serve l’attaccante a centro area. I Gunners riescono così a mantenere la rete inviolata per la quinta gara consecutiva e si riprendono il decimo posto in classifica, mentre il Newcastle continua a faticare in questo sfortunato 2021.