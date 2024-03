Premier League: Diaz-Salah rimontano il Brighton, Liverpool in vetta

INGHILTERRA

I Reds vincono 2-1 e si portano momentaneamente a +3 sull’Arsenal

© Getty Images Il Liverpool batte il Brighton di De Zerbi con il punteggio di 2-1 nell'incontro valido per la trentesima giornata di Premier League e balza in solitaria in cima alla classifica, portandosi temporaneamente a +3 sull’Arsenal. Gli ospiti sbloccano la sfida dopo poco più di un minuto di gioco con il destro di Welbeck, Diaz pareggia al 27’ sugli sviluppi di un corner e Salah (servito da MacAllister) sigla col mancino il gol vittoria al 65’.

LIVERPOOL-BRIGHTON 2-1

Basta poco più di un minuto di gioco agli uomini di De Zerbi per sbloccare la sfida di Anfield: Adingra scappa sulla fascia sinistra e mette in mezzo per Welbeck, che viene favorito dal rimpallo con Van Dijk e fulmina Kelleher col destro. La risposta dei Reds viene firmata dal solito Salah, prima impreciso da buona posizione e poi decisivo al 27’, innescando con una spizzata Luis Diaz sugli sviluppi di un corner per la rete del pareggio. Il primo tempo scorre senza ulteriori sussulti e si chiude sul risultato di parità. MacAllister ha la ghiotta chance per completare la rimonta in avvio di ripresa, ma il suo colpo di testa su cross di Gomez non trova lo specchio. Il predominio del Liverpool produce il 2-1 al 65’ con la marcatura dell’egiziano, letale col mancino su perfetto passaggio proprio del campione del mondo. Il colombiano cala il tris pochi minuti dopo su contropiede, ma il gol viene annullato per fuorigioco. I Seagulls provano a reagire, i padroni di casa spingono per chiuderla con Salah (grande parate del portiere avversario) ma la sfida finisce così: questo successo porta la formazione di Klopp a quota 67 punti in classifica, il Brighton resta a 42.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vedi anche Calcio estero Premier League: vincono Tottenham e Aston Villa, United raggiunto al 99’