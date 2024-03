Premier League: vincono Tottenham e Aston Villa, United raggiunto al 99’

INGHILTERRA

Pari per 1-1 dei Red Devils col Brentford, 2-2 del Chelsea con il Burnley (in 10 dal 40’). Gli Spurs passano 2-1 col Luton, Emery ok 2-0

© Getty Images La 30a giornata di Premier League si apre con la rimonta del Newcastle, che ribalta il West Ham da 1-3 a 4-3 nei minuti finali grazie a Barnes. Vincono Aston Villa (2-0 ai Wolves) e Tottenham (Son firma il 2-1 al Luton). Il Manchester United viene salvato dai pali (quattro), passa al 96’ con Mount e viene raggiunto al 99’ da Ajer nell’ 1-1 col Brentford, al Chelsea non basta la doppietta di Palmer nel 2-2 col Burnley (in dieci dal 40’).

ASTON VILLA-WOLVERHAMPTON 2-0

La formazione allenata da Emery è costretta a vincere per riportarsi a +3 dal Tottenham al quarto posto e si porta in vantaggio al 36’ con la conclusione dal limite dell'area di Diaby. L'esterno ispira anche il raddoppio di Konsa al 65’, che chiude la sfida e permette all'Aston Villa di restare in zona Champions.

BRENTFORD-MANCHESTER UNITED 1-1

Padroni di casa nettamente più propositivi nel primo tempo ma sfortunati: Toney colpisce il palo con una conclusione da fuori area dopo 24’, Zanka trova invece la traversa otto minuti dopo con un colpo di testa. Poco prima del termine della frazione Rashford cerca il jolly dalla distanza, ma Flekken risponde presente. Il secondo tempo inizia in maniera decisamente più equilibrata, con Fernandes ed Hojlund da una parte e Yarmoliuk e Lewis-Potter dall'altra che hanno ghiotte occasioni per sbloccare la partita, ma i portieri non si fanno superare nelle circostanze. Wissa colpisce il terzo palo del Brentford all'ora di gioco, Mbeumo prende il quarto nel finale. Ten Hag inserisce Mount ed è proprio l'ex Chelsea a siglare l’1-0 al 96’ su assist di Casemiro, ma tre minuti dopo Ajer ristabilisce la parità definitiva. Lo United resta sesto in classifica con 48 punti.

TOTTENHAM-LUTON 2-1

Il diagonale mancino di Chong sancisce lo svantaggio degli Spurs dopo nemmeno tre minuti. Werner si divora il pareggio al quarto d'ora di gioco, ma la maggiore occasione capita a Son, che colpisce un clamoroso doppio palo al 20’ dopo aver dribblato il portiere al termine di una ripartenza. Vicario salva i suoi in avvio di ripresa sul tiro da fuori di Barkley e poco dopo l'autorete di Kaboré (nel tentativo di anticipare Werner) fissa l’1-1. Kaminski si supera sul coreano e manda sul palo un pallone insidioso di Porro, il portiere italiano non è da meno sul tiro di Clark. L'estremo difensore ospite è decisivo ancora sul tiro di Johnson, ma proprio il gallese propizia in contropiede il gol vittoria di Son al minuto 86, che vale il balzo degli Spurs a quota 56 punti in classifica, mentre il Luton resta terzultimo a quota ventidue.

CHELSEA-BURNLEY 2-2

La formazione di Pochettino si porta avanti nel punteggio dopo venti minuti, ma il Var annulla la marcatura di Disasi. La svolta del match arriva al 40’, quando Assignon atterra Mudryk in area e si procura il secondo cartellino di giornata: Cole Palmer non sbaglia dagli undici metri e sancisce il vantaggio dei Blues. Al rientro dagli spogliatoi pareggia immediatamente il Burnley con Cullen, abile a pescare l'angolo giusto con una conclusione dalla distanza. Jackson e Mudryk non incidono in fase realizzativa, ma ci pensa ancora Palmer a firmare il 2-1 al 78' con un diagonale mancino. La risposta del team di Kompany è immediata e O’Shea decreta il pareggio finale (inutili i tentativi finali di Sterling) con un colpo di testa da corner che porta i suoi a -4 dalla zona salvezza, mentre il Chelsea è a quaranta punti.

NEWCASTLE-WEST HAM 4-3

Il solito Isak porta avanti i padroni di casa su calcio di rigore dopo soltanto sei minuti e sfiora il raddoppio all’11’ che si spegne sopra la traversa. Nonostante il controllo del gioco delle Magpies, gli Hammers pareggiano con Antonio al 21’ e completano la rimonta con il sedicesimo sigillo stagionale di Kudus al decimo minuto di recupero. Poco prima Guimaraes aveva colpito una clamorosa traversa. In avvio di ripresa gli ospiti allungano grazie a Bowen, bravo a chiudere una transizione offensiva con un preciso destro dal limite dell'area. La spinta del Newcastle porta al 3-2 dell'attaccante svedese (ancora su penalty) al 77’ e l'episodio è la miccia per attivare la clamorosa rimonta firmata da Barnes, che pareggia sei minuti dopo e la vince al 90’ con una conclusione dalla distanza. Rosso per Gordon nel recupero. Il West Ham resta così a 46 punti in classifica, a +3 dai bianconeri.

BOURNEMOUTH-EVERTON 2-1

La partita vive di momenti: i rossoneri iniziano bene e sfiorano il vantaggio con Semenyo e Kluivert, mentre i Toffees crescono col passare dei minuti e si vedono negare il gol da Neto, reattivo sul tentativo di Calvert-Lewin. Il numero 24 delle Cherries ha la grande chance per togliere il lucchetto alla sfida nel finale del parziale, ma il suo destro incrociato si stampa sul palo. Il gol che accende la partita arriva al 64’ e lo firma Solanke, assistito dal neo entrato Kelly in ripartenza. L'Everton la riprende con l'ex Udinese Beto all’87’ ma cede nel recupero a causa dell’autogol di Coleman: gli ospiti restano a +3 dalla zona rossa.

FOREST-CRYSTAL PALACE 1-1

Avvio decisamente più convincente per il Palace, che la sblocca dopo undici minuti grazie al destro dal limite di Mateta e sfiora il raddoppio alla mezz'ora con Eze, ma Sels tiene in partita i suoi. La risposta della squadra di Nottingham arriva all'ora di gioco e la firma il colpo di testa di Wood, che vale il pareggio. Il Forest si porta così al diciassettesimo posto, gli avversari rimangono a +8.

SHEFFIELD UNITED-FULHAM 3-3

I bianconeri ci provano di più nel primo tempo, soprattutto con le conclusioni di Muniz e Iwobi, non sufficienti però a superare un attento Grbic. L'attaccante del Fulham colpisce il palo al 47’ e lo Sheffield si porta avanti all'ora di gioco grazie alla deviazione vincente di Brereton Diaz. La risposta ospite è immediata e la firma Palhinha con un'incornata da angolo. L'attaccante del Cile sale nuovamente in cattedra: al 68’ propizia la rete di McBurnie ed un minuto dopo realizza il 3-1 con un colpo di testa. Decordova-Reid accorcia le distanze con un tiro da fuori all’86’ e nel recupero ci pensa il solito Muniz a fare 3-3 con un destro da vero attaccante.