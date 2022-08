Premier League: Conte riprende il Chelsea all’ultimo respiro, West Ham ko

Il Tottenham trova un clamoroso pareggio 2-2 in casa del Chelsea nella seconda giornata della Premier League. In un tesissimo derby di Londra, la squadra di Conte agguanta gli avversari solo all’ultimissimo respiro con Kane, in gol addirittura al 96’. Da segnalare la prima rete dell’ex Napoli Koulibaly, in gol anche James e Hojbjerg. Nell’altro match di giornata, cade a sorpresa il West Ham contro il neopromosso Nottingham Forest per 1-0.