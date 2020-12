Premier League: colpo esterno dell'Arsenal, Bielsa a valanga

INGHILTERRA

Nella sedicesima giornata di Premier League, l'Arsenal ottiene il suo secondo successo di fila vincendo in casa del Brighton grazie a Lacazette, che al 66’ entra e segna l'1-0 finale. Scatenato il Leeds di Marcelo Bielsa: netto 5-0 al West Brom firmato da Sawyers (autogol al 9'), Alioski (31'), Harrison (36'), Rodrigo (40') e Raphinha (72'). Senza reti Southampton-West Ham, il Burnley vince 1-0 lo scontro diretto in coda con lo Sheffield United.

BRIGHTON-ARSENAL 0-1

Seconda vittoria di fila per l'Arsenal di Arteta, che dopo il derby con il Chelsea ottiene un successo preziosissimo in casa del Brighton. Primo tempo bloccato: i Gunners, in difficoltà nella prima parte di gara, si rendono pericolosi solo con la punizione fuori misura di Xhaka. Meglio la ripresa: la prima clamorosa occasione per i londinesi arriva al 50', con Aubameyang murato in area piccola da un grande intervento di puro istinto di Sanchez. Al 66', Arteta pesca la carta vincente dalla panchina: Lacazette al posto di Martinelli. E, al primo pallone disponibile, l'ex Lione firma il gol decisivo con un destro sul primo palo in area dopo una grande progressione sulla fascia di Saka. Nel finale, i Gunners resistono e portano a casa tre punti fondamentali. L'Arsenal sale a 20 punti, il Brighton resta a quota 13 e ora rischia il sorpasso in zona retrocessione.

WEST BROM-LEEDS 0-5

Capolavoro di Marcelo Bielsa al The Hawthorns. In casa del West Brom, che domenica aveva fermato il Liverpool ad Anfield, il Leeds domina: dopo 40 minuti, il risultato dice già 4-0 in favore degli ospiti. Al 10', Sawyers sbaglia clamorosamente il retropassaggio verso Johnstone, realizzando un incredibile autogol. Al 31', è già 2-0 per il Leeds grazie al poderoso sinistro in area di Alioski. Cinque minuti dopo arriva il tris con Harrison, che conclude una strepitosa azione corale degli uomini di Bielsa con un imparabile sinistro sotto la traversa. Prima dell'intervallo arriva anche il poker con Rodrigo, che batte Johnstone anche grazie alla deviazione di O'Shea. Il risultato, per i padroni di casa, diventa ancora più pesante nella ripresa, con il sinistro all'incrocio dei pali di Raphinha al 72'. Finisce 5-0: il Leeds sale a quota 23, mentre il West Brom è sempre più penultimo con 8 punti.

SOUTHAMPTON-WEST HAM 0-0

Finisce senza reti la sfida del St. Mary's Stadium. Partono meglio i padroni di casa, che dopo sei minuti si vedono annullare un gol per fuorigioco a Ings, pericoloso anche al 36' con una conclusione disinnescata da Fabianski. La ripresa vede nuovamente i Saints vicini all'1-0 con l'ex Arsenal Theo Walcott, murato ancora dal portiere ospite. Nel finale, però, la clamorosa occasione del colpaccio ce l'hanno gli Hammers, con Benrahma fermato da un ottimo intervento di McCarthy. Finisce 0-0, col Southampton che fallisce l'occasione di volare momentaneamente in zona Champions.

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED 1-0

Nel delicato scontro salvezza a Turf Moor, il Burnley vince e si allontana dalla zona retrocessione. La prima occasione, però, è per lo Sheffield United, con il salvataggio sulla linea di Brownhill al 29'. Due minuti dopo, è invece Ramsdale a deviare in angolo il colpo di testa di Wood con un grande intervento. Dal successivo corner, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa con il colpo di testa del capitano Mee. Gli ospiti si avvicinano al pari nella ripresa con McGoldrick, fermato da Pope, ma il Burnley resiste e ottiene il terzo successo nelle ultime cinque partite, salendo a quota 16. Situazione disperata, invece, per lo Sheffield, sempre ultimo con appena 2 punti.