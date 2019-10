Premier League: clamoroso all'Etihad, i Wolves battono 2-0 il City! Guardiola a -8 da Klopp, ok Chelsea e Arsenal  

INGHILTERRA

Il Liverpool è ufficialmente in fuga in Premier League. Jurgen Klopp ringrazia il Wolverhampton, che nell'ottavo turno sbanca per 2-0 l'Etihad Stadium e ferma il Manchester City: decisiva la doppietta di Traoré (80' e 94'), che castiga i Citizens per due volte in contropiede. Guardiola scivola a -8 dal Liverpool ed è a +1 sull'Arsenal. I Gunners regolano 1-0 il Bournemouth con un gol di David Luiz. Facile 4-1 del Chelsea in casa del Southampton.

MANCHESTER CITY-WOLVERHAMPTON 0-2

Mai il City aveva uno zero alle voci “reti segnate” dopo 45' nelle partite casalinghe di questa Premier League. Mai, da 33 partite a questa parte (maggio 2018), è rimasto a secco all'Etihad. Il filotto positivo termina con il Wolverhampton e per merito di Adama Traoré, eroe di giornata. Espirito Santo schiera dal 1' Patrick Cutrone, e proprio l'ex Milan ha una grande opportunità per il vantaggio: lanciato a tu per tu con Ederson, l'azzurro colpisce male la palla, che va larga. Sono i Wolves ad avere le occasioni migliori e al 19' Fernandinho deve mettere una pezza a un errore di Mahrez, salvando due gol fatti: prima su Raul Jimenez, poi su Cutrone. Lento il City, così come è lentissima la manovra della squadra di Guardiola, che tira in porta solo con un'azione personale di Sterling: Rui Patricio respinge la conclusione a giro senza troppi patemi. All'intervallo Guardiola inserisce Zinchenko per Walker, spostando a destra Cancelo (alla prima da titolare in Premier). Con il nuovo assetto, il City alza il baricentro ma il forcing produce solo un palo su punizione di David Silva, e altre due occasioni, una per David e un'altra per Bernardo Silva. Poi, a dieci minuti dal termine, l'episodio che indirizza chiaramente il match: Cancelo perde palla nella metà campo dei Wolves e innesca un due contro due in contropiede. Jimenez umilia Otamendi con un tunnel e serve Traoré, che sigla l'1-0. Nel recupero, un gol identico per costruzione e conclusione fa affondare la corazzata di Guardiola a -8 dal Liverpool.

ARSENAL-BOURNEMOUTH 1-0

I Gunners fanno dall'inizio la partita: un gran tiro di Aubameyang appena fuori dall'area finisce di poco largo e al 9' arriva il vantaggio grazie al terzo tempo di David Luiz, che incorna sul calcio d'angolo battuto da Pepe. Il brasiliano diventa l'ottavo calciatore di sempre ad aver segnato in Premier League sia con l'Arsenal che con il Chelsea. Succede poco altro all'Emirates, dove l'Arsenal si limita a gestire e potrebbe raddoppiare a ridosso del triplice fischio, ma Aubameyang colpisce il palo. Poco male per Emery, che è terzo a -1 dal Manchester City.

SOUTHAMPTON-CHELSEA 1-4

Sembra sbocciato il Chelsea di Lampard, che al St. Mary's colpisce al primo affondo. E chi se non Tammy Abraham poteva sbloccare il risultato? Il gioiello del 1997 (otto reti in otto gare di Premier) sfrutta un'indecisione di Yoshida e Gunn per segnare l'1-0 in pallonetto (17'). Inutile il tentativo in acrobazia del giapponese, la goal line technology assegna il gol ai Blues. Il raddoppio arriva sette minuti più tardi, con un'azione manovrata che mette Mount davanti al portiere. I Saints reagiscono subito e al 30' sfondano con Valery sulla destra: Ings è il più lesto nell'area piccola, Kepa battuto. Ristabilisce le distanze il gol di Kanté al 40', ma il tiro dalla distanza del francese è nettamente deviato. Il punto esclamativo lo mette Batshuayi (89') dopo una bella combinazione con Pulisic. Chelsea quarto insieme al Leicester, a -1 dall'Arsenal.