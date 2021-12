Premier League: City di rigore, Sterling promuove la fuga

INGHILTERRA

Gli uomini di Guardiola faticano ma battono 1-0 il Wolverhampton, in dieci per tutto il secondo tempo. Al momento sono a +4 sul Liverpool

Un Manchester City poco brillante batte il Wolverhampton e prova ad allungare in testa alla Premier League. Nel lunch match della sedicesima giornata gli uomini di Guardiola, in superiorità numerica per tutta la ripresa dopo il rosso a Raul Jimenez, vincono appena 1-0 grazie al (dubbio) rigore di Sterling al 66’. Almeno per qualche ora, i Cityzens si portano a +4 in classifica sul Liverpool secondo e a +5 sul Chelsea terzo.

MANCHESTER CITY – WOLVERHAMPTON 1-0

Basta un rigore per permettere al Manchester City di rimanere la prima della classe in Premier League. Gli uomini di Guardiola superano il Wolverhampton 1-0 in una partita resa complicata dall’ottima organizzazione difensiva degli ospiti. All’Etihad Stadium, i padroni di casa mantengono il possesso del pallone ma si fanno vedere dalle parti di José Sá soltanto con tentativi telefonati. La partita cambia nel recupero del primo tempo sulla clamorosa ingenuità di Raul Jimenez: appena ammonito, il messicano non rispetta la distanza sulla successiva punizione e viene espulso. La ripresa diventa quindi un lungo assalto del City. Al 55’ Gündogan supera di testa José Sá, ma Coady salva sulla linea. Il gol vittoria arriva al 66’, quando Sterling realizza centralmente un rigore assegnato per un dubbio fallo di mano di Moutinho su cross di Bernardo Silva. Conquistato l’1-0, il Manchester prova a chiudere il match: Grealish si divora il raddoppio calciando alto da due passi il cross di Sterling, José Sá salva su Bernardo Silva e Gabriel Jesus. Nel recupero Kilman di testa cerca il clamoroso pari, ma Ederson compie la sua prima parata dell’incontro alzando sopra la traversa. Agli uomini di Guardiola la vittoria di misura basta comunque per confermarsi in testa alla Premier League.