Premier League: Cavani salva lo United, 1-1 a Newcastle

INGHILTERRA

Red Devils deludenti nel primo tempo, De Gea salva più volte il risultato. Rangnick è di nuovo sesto

Nel posticipo della 19esima giornata di Premier League termina 1-1 tra Newcastle e Manchester United. Magpies avanti nel punteggio già al 7’ grazie al destro a giro di Saint-Maximin; i padroni di casa costruiscono diverse occasioni per il raddoppio, ma De Gea salva tutto. Arriva così, al 71’, il pareggio firmato da Cavani di tap-in. Nel finale i padroni di casa colpiscono un palo clamoroso. I Red Devils agganciano il West Ham in sesta posizione.

Ralf Rangnick può sorridere: il suo Manchester United coglie un punto preziosissimo al St. James’ Park di Newcastle per come si stavano mettendo le cose. Primo pareggio sulla panchina inglese. Il risultato si sblocca già al 7’ a favore dei padroni di casa: Longstaff ruba palla a Varane sulla trequarti e allarga subito per Saint-Maximin, che al limite dell’area si accentra e col destro a giro lascia impietrito De Gea. Quest’ultimo respingerà poi, al 24’, un destro dalla lunga distanza scagliato da Shelvey. La prima occasione per i Red Devils arriva al 41’: schema su punizione di Bruno Fernandes, ma Dubravka è bravissimo ad anticipare Greenwood, fermato sul tiro. Un bel botta e risposta da parte dei due portieri, rispettivamente su Saint-Maximin e Rashford, caratterizza l’inizio della ripresa. De Gea salva ancora tutto su Fraser e su Saint-Maximin. È così Cavani ad agguantare il pari al 71’: sul cross di Dalot, c’è il primo tentativo respinto da parte del Matador, che poi alla seconda occasione non sbaglia. Lascelles allontana quasi sulla linea il possibile 1-2 ancora su Cavani. Al 90’, però, Murphy colpisce il palo e subito dopo Almiron trova ancora un’altra grande parata di De Gea. Il Newcastle, beffato, rimane seriamente inguaiato in zona retrocessione con 11 punti, mentre lo United ritrova il sesto posto; agganciato il West Ham a quota 28.