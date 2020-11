Premier League: Cavani lancia la rimonta dello United, Southampton ko 3-2

INGHILTERRA

Nella decima giornata di Premier League, il Manchester United vince 3-2 in rimonta in casa del Southampton. Dopo un primo tempo da dimenticare per i Red Devils, in cui i Saints si portano sul 2-0 grazie a Bednarek (23') e Ward-Prowse (33'), la formazione di Solskjaer la ribalta nella ripresa grazie alle reti di Bruno Fernandes (60') e ai due colpi di testa di Cavani, che prima firma il pari al 74’, poi trova il gol vittoria al 93’.

SOUTHAMPTON-MAN UNITED 2-3

Lo United si conferma infallibile in trasferta: 4 vittorie su 4 in questa Premier, 8 di fila considerando i successi ottenuti nell'ultima parte dello scorso campionato. Al St. Mary's Stadium, partono meglio i Red Devils, che al 7' creano la prima occasione da gol: Greenwood approfitta di un'uscita incerta di McCarthy, ma trova solo l'esterno della rete. La formazione di Solskjaer insiste e al 16' colpisce un palo con il destro dalla distanza di Bruno Fernandes. A passare in vantaggio, però, sono i Saints: calcio d'angolo di Ward-Prowse e colpo di testa di Bednarek che sorprende de Gea: 1-0 al 23'. Il gol manda in confusione lo United e i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Walker-Peters, che con un diagonale destro deviato da Telles colpisce il palo. Gli ospiti provano a reagire al 30', con l'errore di McCarthy che successivamente rimedia su Greenwood prima e su Bruno Fernandes poi. Il Southampton, però, è scatenato, e raddoppia al 33' con la punizione di Ward-Prowse che sorprende de Gea, che nell'occasione si fa male sbattendo col ginocchio contro il palo. Ad inizio ripresa, lo spagnolo è costretto ad uscire, lasciando spazio a Dean Henderson, con Solskjaer che inserisce anche Cavani al posto di Greenwood: sarà la mossa vincente. Dopo due occasioni in cinque minuti fallite da Rashford prima e dall'uruguaiano poi, i Red Devils trovano finalmente il gol con Bruno Fernandes, che al 60' raccoglie il cross di Cavani e, solo in area, mette in porta il pallone del 2-1. Lo United insiste e sfiora il pareggio ancora con l'ex Psg, che di testa va vicino al palo alla destra di McCarthy. Il forcing degli uomini di Solskjaer viene premiato al 74', con il colpo di testa di Cavani sul tiro di Bruno Fernandes. Nel finale, quando il pareggio sembra ormai inevitabile, è ancora Cavani, e ancora di testa, a firmare il 3-2 al 93' su cross di Rashford. Finisce 3-2 per lo United, che centra la terza vittoria di fila e sale a quota 16, a -1 proprio dai Saints, al secondo ko interno.

