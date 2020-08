Premier League, cartellino rosso per chi tossisce addosso agli avversari

NUOVA REGOLA

Tossire volontariamente in direzione di un avversario o di un ufficiale di gara, d'ora in poi, sarà un gesto punito con il cartellino rosso diretto. È una delle nuove linee guida redatte dalla Football Association (la lega calcistica inglese) e valida per la Premier League e per tutti i livelli del calcio d'oltremanica. La regola, nello specifico, prevede l'espulsione immediata nel caso l'arbitro identifichi come un "chiaro atto" il colpo di tosse verso un altro giocatore. Va ricordato tra l'altro che, in tempo di pandemia, un simile gesto è passibile anche di procedimento penale, essendo considerato a tutti gli effetti un crimine dal Crown Prosecution Service.

A riportarlo è il Times, che ha studiato il lungo documento prodotto dalla FA in relazione alle restrizioni presenti sul territorio britannico e legate all'emergenza Covid-19. Nelle linee guida si ribadisce anche il divieto di sputare a terra, già previsto nel protocollo per la ripresa del campionato elaborato a giugno, specificando però che gli arbitri non hanno facoltà di sanzionare quel tipo di gesto, ma solo di chiedere ai calciatori di non farlo.