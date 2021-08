Premier League: Bruno Fernandes trascina lo United, è cinquina al Leeds

INGHILTERRA

Il portoghese firma una tripletta nella vittoria 5-1 dei Red Devils sulla squadra di Bielsa

Parte con il turbo la nuova stagione del Manchester United: nella loro prima partita della Premier League 2021/2022, i Red Devils rifilano addirittura un secco 5-1 al Leeds grazie a uno scatenato Bruno Fernandes, autore di una tripletta nella prima ora di gioco. Di Greenwood (52’) e Fred (69’) le altre reti per la squadra di Solskjaer a Old Trafford, mentre l’unico squillo degli uomini di Bielsa è il momentaneo pari di Ayling a inizio ripresa. Getty Images

La partita è senza storia e alla mezz’ora Bruno Fernandes fa già capire di essere in stato di grazia: vantaggio dei Red Devils con un tiro preciso su assist di Pogba, anche lui in grande forma oggi. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per la squadra di Manchester ma è l’inizio della ripresa a regalare subito grandi emozioni. Il Leeds pareggia infatti, a sorpresa, dopo appena tre minuti con Ayling. Ma è solo un sussulto illusorio: Greenwood riporta subito avanti lo United al 52’ su assist del solito Pogba, poi Fernandes dà il via al suo show personale e firma due gol in appena sei minuti (tra il 54’ e il 60’). Match chiuso dopo un’ora e l’ultima parte serve solo a dilagare e regalare a Fred la gioia del gol al 69’.