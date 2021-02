Premier League: Arsenal rimontato 2-1 dal Wolverhampton, i Gunners chiudono in nove

INGHILTERRA

L’Arsenal perde 2-1 sul campo del Wolverhampton e resta inchiodato al decimo posto. Dopo il vantaggio firmato al 33’ da Pépé, autore di uno splendido destro a giro, i padroni di casa pareggiano allo scadere del primo tempo su un rigore trasformato da Rúben Neves: David Luiz stende Willian José e viene anche espulso. Moutinho completa la rimonta al 49’ con un tiro dalla lunga distanza. Nell’altra sfida lo Sheffield batte 2-1 il West Bromwich. Getty Images

WOLVERHAMPTON-ARSENAL 2-1

Rimane inchiodato a metà classifica a 31 punti l’Arsenal dopo la sconfitta in rimonta subita in trasferta contro il Wolverhampton. Grande occasione per i Gunners dopo pochissimi secondi dal fischio d’inizio, con un palo colpito da Saka. Rui Patricio, poi, vola sui tentativi dello stesso Saka e Pepé; dopo di che al 33’ quest’ultimo, dopo aver scambiato con Lacazette, fa due tunnel e libera un destro magnifico a giro, che porta in vantaggio gli uomini di Arteta. In pieno recupero del primo tempo, però, David Luiz interviene in ritardo su Willian José, solo davanti a Leno; provoca il rigore e viene espulso. Rúben Neves non sbaglia dal dischetto e fa 1-1 all’intervallo. A questo punto, in superiorità numerica, i Wolves ribaltano tutto a inizio ripresa con un gol pazzesco di Joao Moutinho: il centrocampista riceva palla e dai 30 metri spara un missile dritto sul primo palo dove il portiere avversario non può fare veramente nulla. La formazione di Espirito Santo gestisce ordinatamente; anche perché nel finale viene sventolato il cartellino rosso anche ai danni di Leno, il quale esce male fuori dall’area e tocca col braccio. L’Arsenal non perdeva in Premier dallo scorso 19 dicembre, mentre il Wolverhampton ritrova il successo dopo nove giornate e sale a quota 26 punti.



SHEFFIELD UNITED-WEST BROMWICH ALBION 2-1

Nello scontro diretto nei bassifondi della classifica è lo Sheffield United a vincere in casa 2-1 contro il West Bromwich, portandosi così a un solo punto proprio dai Baggies penultimi. Al 41’ Phillips sblocca la situazione a porta vuota a favore degli ospiti approfittando di un comodo, quanto involontario, assist di Diagne a seguito di una corta respinta da parte di Ramsdale. Al 56’ Bogle segna l’1-1, su suggerimento di Bashman, mentre al 73’ è la zampata vincente di Sharp a decretare il successo dello Sheffield.

