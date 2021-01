Premier League: Arsenal fermato in casa dal Crystal Palace

INGHILTERRA

Nella diciottesima giornata di Premier League, l'Arsenal non va oltre lo 0-0 in casa contro il Crystal Palace e interrompe la striscia di tre vittorie consecutive. Poche emozioni all'Emirates: i Gunners dominano dal punto di vista del possesso palla, ma è la formazione di Hodgson a rendersi pericolosa con la traversa colpita al 39' da Tomkins. Con questo pareggio, gli uomini di Arteta salgono a 24 punti, uno in più delle Eagles.

Dopo aver battuto Chelsea, Brighton e West Bromwich, l'Arsenal si ferma e pareggia in casa con il Crystal Palace. Match con poche emozioni all'Emirates: i Gunners tengono il possesso palla, ma sono le Eagles ad avere le più importanti occasioni da gol nel primo tempo. Aubameyang si rende pericoloso al 20' con un destro potente ma centrale, poi sale in cattedra la formazione di Hodgson: al 29', Benteke spara alto da buona posizione, mentre dieci minuti dopo Tomkins ha la più grande opportunità di tutta la partita colpendo la traversa di testa su calcio di punizione battuto da Eze. Nel finale, è ancora Benteke a rendersi pericoloso, ma Leno preserva lo 0-0 con un grande intervento. Nella ripresa, solo Maitland-Niles per i padroni di casa e Holding per gli ospiti ci provano, senza però andare vicini all'1-0. Finisce senza reti, con l'Arsenal che non trova la quarta vittoria di fila e fallisce l'aggancio al Chelsea. La formazione di Arteta sale a 24 punti, uno in più del Crystal Palace, al secondo pareggio nelle ultime tre partite.

