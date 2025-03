Premier League: Arsenal e Fulham vincono i derby contro Chelsea e Tottenham

FULHAM-TOTTENHAM 2-0

Anche nel meraviglioso stadio di Craven Cottage va in scena un derby londinese, visto che il Fulham accoglie tra le proprie mura il Tottenham. La prima frazione non regala però grandi emozioni, con entrambe le squadre che si presentano infatti all’intervallo senza gol segnati o subiti: l’unico sussulto lo producono i padroni di casa poco dopo la mezz’ora con Castagne, sul cui tiro si fa però trovare pronto Vicario. A inizio ripresa è invece Solanke a spaventare Leno con un colpo di testa che sfiora il palo, mentre Tel si rende pericoloso per gli Spurs a venti minuti dal termine. Il Fulham si riaffaccia quindi in avanti con William al 77’ e, due minuti più tardi, si porta sull’1-0: a segnare per i Whites è Rodrigo Muniz, innescato da un assist molto intelligente di Andreas Pereira. Passano una decina di minuti e la squadra di Marco Silva trova anche il 2-0 con Ryan Sessegnon: l’inglese realizza il più classico dei gol degli ex, permettendo al proprio allenatore di festeggiare al meglio la sua duecentesima panchina in Premier League. Il Fulham torna quindi alla vittoria e sale a 45 punti, lasciando il Tottenham a 34.