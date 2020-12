Premier League: Liverpool solo in vetta, Tottenham ko al 90'

INGHILTERRA

Grazie al colpo di testa di Firmino al 90', il Liverpool batte 2-1 il Tottenham e vola al primo posto in solitaria. Decisiva la rete del brasiliano nel finale, dopo il sinistro di Salah deviato da Alderweireld (26') e il gol in ripartenza di Son (33'). Crolla il Leicester, battuto 2-0 in casa dall'Everton di Ancelotti, che ringrazia Richarlison e Holgate. Arsenal e Southampton pareggiano 1-1, il Leeds di Bielsa batte 5-2 il Newcastle.

LIVERPOOL-TOTTENHAM 2-1

Il Liverpool si dimostra infallibile in casa: sette vittorie su sette e vetta in Premier riconquistata grazie al gol nel finale di Firmino. La prima occasione ad Anfield arriva all'11' con il colpo di testa del brasiliano bloccato senza problemi da Lloris. Al 26', la formazione di Klopp passa in vantaggio grazie a Salah, che si fionda su un pallone vagante e conclude di sinistro, battendo il portiere degli Spurs anche grazie alla deviazione di Alderweireld. La risposta del Tottenham non si fa attendere: 7 minuti dopo, Son riceve in posizione regolare da Lo Celso, si invola verso Alisson e lo batte sul primo palo, regalando l'1-1 agli Spurs dopo il consulto del Var. Ad inizio ripresa, la formazione di Mourinho spaventa subito i Reds con un esterno destro di poco a lato di Bergwijn ed un pallonetto di Kane respinto da Alisson. Il Liverpool ribatte con il sinistro dal limite di Salah. L'ottimo momento degli Spurs, però, continua, con i soliti Bergwijn e Kane a sfiorare l'1-2. Al 73', il Liverpool ha la grande occasione per portare a casa i tre punti con il sinistro di Mané, ma la conclusione del senegalese, anche grazie alla parata di Lloris, colpisce la traversa. Al 90', quando il pareggio sembra inevitabile, arriva il gol che regala il primo posto al Liverpool: lo segna Roberto Firmino di testa su calcio d'angolo battuto da Robertson. Il brasiliano torna al gol dopo quasi un mese: l'ultima rete era arrivata sempre ad Anfield lo scorso 22 novembre contro il Leicester. Crolla, invece, il Tottenham di Josè Mourinho, ora a -3 dai campioni d'Inghilterra.

WEST HAM-CRYSTAL PALACE 1-1

Finisce 1-1 tra West Ham e Crystal Palace. All'Olympic Stadium, le Eagles passano in vantaggio al 34' con il colpo di testa di Benteke su assist di Ward. Gli Hammers non si scompongono e pareggiano nella ripresa: al 55', infatti, Haller si inventa un eurogol con una splendida rovesciata su cross di Coufal. Al 70', il Crystal Palace resta anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Benteke, ma la formazione di David Moyes va soltanto vicina al successo, sfiorando il 2-1 con Rice e ancora con Haller nel finale. Finisce 1-1, con il West Ham che sale a -1 dal Chelsea, mentre il Crystal Palace aggancia l'Aston Villa.

FULHAM-BRIGHTON 0-0

Finisce senza reti a Craven Cottage tra Fulham e Brighton. I Cottagers hanno la prima occasione sul finire del primo tempo con Cavaleiro, che costringe Sanchez al miracolo per evitare l'1-0. Nella ripresa, gli ospiti sembrano sbloccare il match con l'ex Liverpool Adam Lallana, ma la rete viene annullata per un fallo di mano ad inizio azione. Nel finale, il Fulham ha la chance di vincere con Lookman, che solo davanti a Sanchez si fa però ipnotizzare dal portiere del Brighton. Finisce 0-0: la formazione di Potter resta a +2 sugli uomini di Parker.

LEICESTER-EVERTON 0-2

Colpo grosso dell'Everton di Carlo Ancelotti: i Toffees, infatti, vincono 1-0 in casa del Leicester, che fallisce l'occasione di volare momentaneamente al primo posto. La sfida si sblocca al 21': Richarlison rientra sul destro, conclude dal limite e porta in vantaggio gli ospiti, con Schmeichel, che si fa sorprendere sul palo alla sua sinistra, non esente da colpe. Le Foxes rispondono dopo un solo minuto: cross di Justin e testa di Vardy, che conclude però centralmente favorendo la parata di Olsen. L'Everton raddoppia al 72': calcio d'angolo, Schmeichel salva su Keane, Calvert-Lewin prende la traversa, ma sul rimbalzo Holgate è il più reattivo e deposita in rete. Serata sfortunata per il Leicester, che si vede togliere un rigore all'82' e annullare un gol sette minuti dopo. Finisce 0-2 per l'Everton di Ancelotti, che sale a quota 23, a -1 proprio dalle Foxes. Il King Power Stadium sembra una maledizione per la formazione di Brendan Rodgers: quattro delle cinque sconfitte in totale sono arrivate proprio in casa.

ARSENAL-SOUTHAMPTON 1-1

Dopo tre sconfitte di fila, l'Arsenal torna a fare punti pareggiando 1-1 contro il Southampton, che non approfitta del ko del Leicester per raggiungere momentaneamente la vetta della Premier. I Saints sono avanti dopo 18 minuti: Adams serve in profondità il grande ex Theo Walcott (dodici anni con la maglia dei Gunners), che si invola verso Leno e lo supera con un tocco morbido. La formazione di Arteta pareggia ad inizio ripresa grazie ad Aubameyang, che al 52' riceve in area da Nketiah e batte McCarthy. Dieci minuti dopo, l'Arsenal resta in dieci per il doppio giallo a Gabriel, ma il Southampton non approfitta della superiorità numerica: sono invece i padroni di casa a sfiorare il colpaccio al 93' con Holding, che di testa colpisce la traversa. La formazione di Hasenhuttl fallisce l'occasione di salire al primo posto, ma aggancia il Leicester a quota 24.

LEEDS-NEWCASTLE 5-2

Secondo tempo travolgente del Leeds di Marcelo Bielsa, che torna a vincere dopo due ko battendo 5-2 il Newcastle. Magpies in vantaggio al 26' con Hendrick. I padroni di casa, però, usano la testa e rimontano: le incornate del solito Bamford al 35' e di Rodrigo al 61' sembrano firmare la rimonta, ma quattro minuti dopo Clark sigla il 2-2. Il Leeds, però, la vince nel finale: al 77', Klich, sempre di testa, riporta in vantaggio Bielsa, poi le due conclusioni di sinistro in tre minuti di Alioski (85') e Harrison (88') chiudono i giochi. Finisce 5-2, risultato che permette al Leeds di agganciare proprio il Newcastle a quota 17.