Premier League: Aguero non basta, il City fa 2-2 con il Crystal Palace. Ancelotti pareggia con il West Ham

Nella 23esima giornata di Premier League il Manchester City pareggia in casa contro il Crystal Palace: gol di Tosun e doppietta di Aguero, nel finale autogol di Fernandinho. L'Everton di Ancelotti viene fermato sull'1-1 dal West Ham, Calvert-Lewin risponde a Diop. Il Wolverhampton passa 3-2 a Southampton, doppietta di Jimenez. L'Arsenal fa 1-1 contro lo Sheffield United. Vittoria 1-0 del Norwich sul Bournemouth, 1-1 tra Brighton e Aston Villa. Manchester City, Aguero marcatore più prolifico nella storia della Premier League























Sergio Aguero, con la tripletta all'Aston Villa, ha battuto due record personali: con 176 gol è diventato il marcatore straniero migliore della storia della Premier League, superato Henry a 175. Inoltre ha anche il record di triplette nel campionato inglese, 12, superato Shearer a 11.





























MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE 2-2

All’Etihad Stadium la squadra di Pep Guardiola manca la quarta vittoria consecutiva in Premier League. Il Crystal Palace di Roy Hodgson scende in campo senza il fondamentale perno del centrocampo Luka Milivojevic ma riesce a passare in vantaggio al 40’ del primo tempo grazie allo spunto dell’attaccante turco Cenk Tosun. La doppietta di Sergio Aguero all’82’ e all’87’, assist rispettivamente di Gabriel Jesus e di Mendy, rimette le cose a posto. Solo apparentemente, però, infatti l’autogol di Fernandinho al 90’ beffa gli uomini di Guardiola che stavano già assaporando la vittoria. Il City si ritrova con soli tre punti di vantaggio sul Leicester che occupa il terzo posto in classifica con una partita in meno.

ARSENAL-SHEFFIELD UNITED 1-1

I Gunners sfidano lo Sheffield United senza Pierre-Emerick Aubameyang, squalificato per tre giornate dopo l’espulsione rimediata nello scorso fine settimana contro il Crystal Palace. Lo Sheffield di Chris Wilder è la rivelazione della Premier League 2019/20: può contare su un’ottima organizzazione tattica e riesce a essere efficace in fase di non possesso palla. Allo scoccare del 45’ il primo a intervenire su un pallone vagante in area è Gabriel Martinelli che porta avanti i Gunners. All’83’ John Fleck ristabilisce la parità e rimette in partita lo Sheffield, il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale. Con questo risultato l’Arsenal rimane a -4 rispetto agli ospiti.

SOUTHAMPTON-WOLVERHAMPTON 2-3

Il Wolverhampton arriva da un duro impegno infrasettimanale, il replay del terzo turno di FA Cup contro il Manchester United, dal quale è uscito sconfitto per 1-0, ma nonostante la fatica accumulata vince in rimonta grazie a uno scatenato Raul Jimenez, decisamente ‘man of the match’ in questa occasione. I Saints sbloccano la gara al 17’ grazie al gol di Jan Bednarek che segna con opportunismo sugli sviluppi di una punizione e supera Rui Patricio. Il raddoppio dei padroni di casa al 36’ porta la firma di Shane Long che colpisce di testa sul cross di Cedric Soares, nulla da fare per Rui Patricio. Al 53’ Adama Traore pesca Pedro Neto con un bel filtrante, il portoghese si coordina in un lampo e insacca il gol del 2-1. Il quarto gol della sfida arriva al 65’ della sfida, il Var assegna il rigore che Raul Jimenez non sbaglia. Al 76’ assist di Adama Traore per Jimenez che trova la doppietta personale per il 3-2 definitivo. I Wolves ora sono a +6 in classifica sul Southampton

WEST HAM-EVERTON 1-1

Il ritorno di David Moyes sta aiutando il West Ham che è tornato a sperare nella salvezza e lo dimostra nella sfida contro l’Everton allenato da Carlo Ancelotti. Al 40’ gli Hammers passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Issa Diop, gli uomini di Ancelotti pareggiano quattro minuti dopo grazie a Dominic Calvert-Lewin che colpisce di testa approfittando del calcio d’angolo in favore degli ospiti. La partita termina 1-1 e l’Everton si ritrova a -5 dalla posizione in classifica dello United che significherebbe Europa League.

BRIGHTON-ASTON VILLA 1-1

Il Brighton mantiene il +3 in classifica sull’Aston Villa, che arriva dalla sconfitta casalinga per 6-1 contro il Manchester City e retrocederebbe se la stagione terminasse adesso (i Villans sono terzultimi a 22 punti). Al 40’ il centrocampista Leandro Troosard porta avanti i suoi, al 77’ l’1-1 porta la firma del capitano dei Villans Jack Grealish e il risultato non cambia fino al termine nonostante l’assalto finale dei padroni di casa.

NORWICH-BOURNEMOUTH 1-0

Allo stadio Carrow Road il Norwich supera di misura il Bournemouth che ha collezionato una vittoria, un pareggio e dieci sconfitte negli ultimi dodici incontri disputati in campionato. Dopo trenta minuti senza grandi emozioni il Bournemouth si ritrova in inferiorità numerica, al 34’ Steve Cook commette fallo da espulsione e l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto trasforma con freddezza l’attaccante finlandese Teemu Pukki infilando il pallone sotto la traversa. Rosso al 77’ anche per Ben Godfrey, viene ristabilita la parità numerica ma la cosa non cambia l’esito di un match sostanzialmente equilibrato.