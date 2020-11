Premier League: Abraham trascina in vetta il Chelsea, Newcastle battuto 2-0  

INGHILTERRA

Il Chelsea di Frank Lampard ottiene la terza vittoria consecutiva in Premier League e aggancia (seppur momentaneamente) la vetta della classifica del campionato inglese: decisivo il successo ottenuto sul campo del Newcastle, battuto 2-0. Apre le marcature al 10’ una goffa autorete di Fernandez, che tentava di anticipare Chilwell; chiude i conti Abraham al 65’, a seguito di una bell’azione personale di Werner. Secondo ko di fila per le Magpies.

Terzo successo consecutivo in Premier League per il Chelsea, sempre più in altro tra le posizioni di vertice nel campionato inglese. Vantaggio Blues che arriva già all’11’, poco dopo un pericoloso colpo di testa di Abraham sventato dal portiere avversario: dopo uno scambio insistito sugli sviluppi di un corner battuto corto, cross dalla destra di Mount che trova la deviazione goffa nella propria porta di Fernandez, nel tentativo di anticipare Chilwell, dopo che il pallone gli è rimbalzato davanti. Alla mezz’ora gli ospiti sprecano il raddoppio: Werner, liberato davanti alla porta dalla sponda di Abraham, liberissimo a tu per tu con Darlow, calcia incredibilmente a lato. Il tedesco si ripete con un altro errore a inizio ripresa, questa volta più veniale: l’ex Lipsia è bravo a rubare palla a Schar e a dirigersi verso Darlow, ma invece di tirare, effettua un passaggio corto per Ziyech che favorisce il recupero della retroguardia di casa con Clark. Il Newcastle si sveglia al 58’, quando Hayden spedisce clamorosamente alto, tutto solo, dopo avere vinto due rimpalli favorevoli. Il Chelsea gestisce comunque con ordine e sigla lo 0-2 al 65’: su un contropiede micidiale, Kovacic lancia Werner, che scappa dalla sua metà campo e si fa tutto il terreno di gioco lasciandosi alle spalle la difesa avversaria, imbuca poi per Abraham, il quale suggella la vittoria degli uomini di Lampard col piatto destro. Non basta una traversa di Longstaff per riaprire un match dominato dai Blues.

