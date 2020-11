Premier League: 4-3 pirotecnico tra Aston Villa e Southampton, cade l’Everton col Newcastle

INGHILTERRA

Gol ed emozioni nella gara delle 13 fra Aston Villa e Southampton. Al Villa Park i Saints si impongono 4-3 trascinati dalla doppietta di Ward-Prowse e dalle reti di Ings e Vestergaard ma soffrono nell’ultima mezzora quando i padroni di casa vanno vicini a concretizzare la rimonta con Mings, Watkins e Grealish. La formazione di Hasenhuttl aggancia così l’Everton di Ancelotti, sconfitto 2-1 a Newcastle (doppietta di Wilson) e al secondo ko di fila.

ASTON VILLA-SOUTHAMPTON 3-4

Match spettacolare e vibrante quello fra Aston Villa e Southampton con quest’ultimo che, alla fine, porta a casa tre preziosissimi punti e accorcia ancor di più sulla vetta della classifica. I Saints fanno gara di testa sin da subito e dominano i primi 45 minuti realizzando tre reti (a segno Vetsergaard al 20’ e due volte Ward-Prowse al 33’ e al 45’) e vedendosene annullare una al 3’ per fuorigioco. Con lo stesso spirito e la stessa energia gli ospiti approcciano anche il primo scorcio della ripresa andando ad arrotondare ulteriormente il risultato con Ings al 58’. A questo punto tuttavia l’undici di Hasenhuttl si rilassa e, alzando troppo presto le braccia dal manubrio, rischia seriamente nei restanti minuti di vedere scivolar via un successo già in cassaforte. Al 62’ infatti Mings segna il 4-1 su assist di Grealish, al 93’ Watkins accorcia ancora su rigore e quattro minuti dopo Grealish arriva a spaventare sul serio i Saints mettendo a referto un incredibile 4-3. Per fortuna dei biancorossi però il lunghissimo recupero scade e così il Southampton può gioire per la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite.

NEWCASTLE-EVERTON 2-1

Seconda battuta d’arresto consecutiva per l’Everton di Ancelotti che, dopo la sconfitta contro il Southampton, cede il passo anche al Newcastle e in classifica si vede agganciare proprio dai Saints. Primo tempo piuttosto avaro di emozioni con le due squadre che faticano a prendere ritmo e a costruire azioni pericolose. L’unico vero sussulto lo dà Saint-Maximin al 32’ ma Olsen si fa trovare pronto. Nei secondi 45 minuti il match prende un po’ più di brio e al 56’ Callum Wilson sblocca la contesa su un rigore assegnato da Attwell con l’ausilio del VAR. L’Everton, per reagire, prova a cambiare e a inserire forze fresche ma la risposta, purtroppo per Ancelotti, è poco soddisfacente. Gli ospiti infatti stentano a impensierire seriamente Darlow e paiono senza la cattiveria necessaria per riaprire i conti. Non manca invece la cattiveria a Wilson che, all’84’, invece firma il raddoppio per i Magpies. L’Everton ha allora finalmente un moto d’orgoglio e con Calvert-Lewin al 91’ accorcia le distanze provando così a lanciarsi nel recupero all’assalto dell’area avversaria per trovare un insperato pareggio. Il Newcastle però stringe le maglie della propria difesa e così, sventando in qualche modo tutti i tentativi dei Toffees, trova il terzo successo del proprio campionato.

