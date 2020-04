Premier, Aguero: "Ripresa? Tanti giocatori hanno paura"

PREMIER LEAGUE

Mentre la Premier League si prepara a decidere una linea sulla ripresa degli allenamenti, Sergio Aguero confessa di essere preoccupato dalla situazione e lancia l'allarme. "La maggior parte dei calciatori ha paura di tornare a giocare, hanno figli, hanno una famiglia", ha spiegato l'attaccante del Manchester City in un'intervista a El Chiringuito ripresa dalla Bbc. "E se qualcuno si ammalerà diremo, 'che cosa sta succedendo qui'?", ha aggiunto.

"Sono chiuso in casa con la mia compagna. Ci sono persone che hanno il coronavirus e non hanno sintomi ma possono trasmetterlo - ha proseguito il Kun mostrando un certo timore sulla possibile ripresa del campionato inglese -. Io stesso potrei averlo e non lo so nemmeno". "Quando si tornerà al lavoro i giocatori saranno nervosi e super attenti" - ha aggiunto -. La speranza è che si trovi presto un vaccino e che tutto questo finisca".