Portogallo: scudetto al Benfica, i tifosi del Porto celebrano... gli arbitri

19/05/2019

Il Benfica si è laureato campione di Portogallo, conquistando il 37° scudetto della sua storia. Ma non per i tifosi del Porto, che fino all'ultima giornata ha conteso il titolo alle Aquile. Durante l'ultima partita di campionato in casa con lo Sporting, è stato esposto in curva uno striscione enorme con la scritta 'Campeoes Nacionais 18/19'. La foto che la accompagnava? Una squadra di arbitri con la maglia dei... rivali.