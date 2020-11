Portogallo, Ronaldo come Puskas: "Traguardo storico raggiunto con il mio Paese"

PORTOGALLO

Cristiano Ronaldo ha fatto la storia. Ancora una volta. Con il gol segnato al 40' della ripresa nell'amichevole del Portogallo contro Andorra, CR7 ha infatti raggiunto una leggenda come Ferenc Puskas al quarto posto della classifica dei bomber all time a quota 746 reti tra nazionale e club. Un record straordinario, celebrato subito anche dalla Juventus, che su Twitter ha assegnato al portoghese il "primo Puskás Award della storia".

Se tutto il mondo rimane sbalordito dai numeri da capogiro di Ronaldo, lui sembra invece ormai aver fatto l'abitudine a scrivere la storia e dopo la gara con Andorra ha esultato, moderatamente, sul proprio profilo Instagram: "Felice di ottenere un altro traguardo storico con i colori del nostro Paese!" ha scritto CR7.

L'elenco dei suoi successi fa impressione.

Ecco la serie dei record individuali con i club:

- Record di gol nelle competizioni UEFA per club: 133

- Record di gol in UEFA Champions League: 130

- Record di gol in una stagione di UEFA Champions League: 17 (2013/14)

- Record di gol nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: 67

- Record di vittorie in finale di UEFA Champions League: 5

- Unico giocatore a segnare in tre finali di UEFA Champions League

- Unico giocatore a segnare in tutte e sei le partite della fase a gironi di UEFA Champions League

- Unico giocatore a segnare in 11 partite consecutive di UEFA Champions League

- Unico giocatore a segnare 10 gol contro una singola squadra in UEFA Champions League (Juventus)

- Record di gol con il Real Madrid: 450

Poi ci sono quelli con la Nazionale:

- Record di presenze alla fase finale del Campionato Europeo: 21

- Record di gol complessivi alle fasi finali degli Europei e della Coppa del Mondo: 38 (alla pari di Schweinsteiger)

- Record di gol alla fase finale del Campionato Europeo: 9 (ex equo con Michel Platini)

- Record di fasi finali con almeno un gol segnato: 4

- Unico giocatore ad aver segnato tre gol in più edizioni del Campionato Europeo (2012, 2016)

- Record di gol agli Europei (qualificazioni comprese): 40

- Record di gol nelle qualificazioni agli Europei e alla Coppa del Mondo FIFA: 61

- Record di presenze nel Portogallo: 168

- Record europeo di gol con la propria nazionale: 102 (secondo al mondo dietro l'iraniano Ali Daei, 109)

