Portogallo: l'avventura di Davids in panchina comincia con un'espulsione

PORTOGALLO

Non è cominciata nel migliori dei modi l'avventura di Edgar Davids come tecnico dell'Olhanense, formazione che milita nella Serie C portoghese. Contro il Lusitano Evora, la sua squadra non è andata oltre lo 0-0, non riuscendo così a tenere il passo del Vitoria Setubal capolista del girone, e l'ex centrocampista dell'Olanda è stato anche espulso nel finale dopo una rissa tra i giocatori. Getty Images

Quando giocava a Davids non è mai mancata la grinta, tanto da meritarsi il soprannome di 'Pitbull'. Un carattere fumantino che evidentemente lo contraddistingue anche in panchina. Dopo una rissa scoppiata in campo tra i giocatori, l'arbitro ha deciso di allontanare l'ex giocatore di Ajax, Milan, Juventus, Barcellona, Inter e Tottenham, oltre al suo trequartista Léléco. Solo un'ammonizione invece per il tecnico dei padroni di casa José Bizarro. Parecchio infastidito dalla decisione, Davids al termine della gara ha preferito non rilasciare dichiarazioni.