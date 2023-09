Portogallo: il Var è spento, l'arbitro nega rigore col cellulare

PORTOGALLO

Nel match tra Porto e Arouca succede di tutto, 22 minuti di recupero e tante polemiche, ma il protocollo prevede l’uso di un walkie talkie in caso di guasto tecnico del monitor

"Puro surrealismo", "Assurdo", "Senza Batteria!". Sono alcuni dei titoli dei giornali portoghesi, e anche della stampa internazionale, a commento di quanto accaduto in Porto-Arouca, partita della massima serie lusitana. Al 39' del secondo tempo gli ospiti sono passati in vantaggio, poi al 90' Taremi va a terra in area. L'arbitro Duarte Gomes dice che è rigore, ma per sicurezza decide di andare al Var. Ma, incredibile ma vero, il monitor è spento perché senza batteria e quindi il direttore di gara prende un telefono cellulare e poi decide di annullare il penalty, tra le proteste dei giocatori di casa, fidandosi di quanto gli dicono i colleghi davanti ai monitor.

Tutto regolare perché il protocollo prevede l’uso di un walkie talkie in caso di guasto tecnico del monitor, ma non è l’unico motivo che ha generato polemiche nella Primeira Liga. All’Estadio Do Dragao, con i padroni di casa sotto 1-0, il direttore di gara ha infatti concesso ben 17 minuti di recupero, diventati poi 22 a seguito di un rigore concesso (ancora per fallo su Taremi e poi sbagliato) e del gol del pari del Porto firmato al 109′ da Evanilson su assist di Borges.

Un episodio che non è piaciuto al Benfica: "È assolutamente urgente affinare i criteri e garantire la trasparenza. È necessario presentare, in modo chiaro e obiettivo, le ragioni dei 17 minuti di recupero nella partita FC Porto-Arouca. E si spieghi, altrettanto, quali ulteriori giustificazioni esistano per far proseguire la partita fino ai 22 minuti supplementari oltre i 90", si legge nel comunicato del club portoghese pubblicato da A Bola e Record.